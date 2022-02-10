NATO Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğünü ve Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini duyurdu.
2022-02-10 20:57:21
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medyadaki paylaşımında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü duyurdu.
Görüşmede Rusya'nın Ukrayna içinde ve çevresindeki askeri tahkimatını ele aldıklarını belirten Stoltenberg, "NATO, değerli ortağımıza siyasi ve pratik destek vermeyi sürdürecektir." ifadesini kullandı.
Stoltenberg, Rusya'ya gerginliği düşürme ve barışçıl çözüm için diyalog yolunu takip etme çağrısını yineledi.
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