Kadın sünneti kadına da ekonomiye de zarar

Kadın sünneti tedavisinin maliyeti küresel olarak yılda 1,4 milyar ABD doları. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kadın sünneti ekonomik olduğu kadar insani maliyeti de felce uğratıyor.

Kadın sünneti, yalnızca milyonlarca kız çocuğu ve kadının fiziksel ve zihinsel sağlığına önemli ölçüde zarar veren insan haklarının feci bir şekilde kötüye kullanılması değil aynı zamanda bir ülkenin hayati ekonomik kaynaklarını da tüketiyor. Kadın sünnetini durdurmak ve yol açtığı acıyı sona erdirmek için acilen daha fazla yatırıma da ihtiyaç duyuluyor.

Sağlık etkilerini tedavi maliyetli

Yeni modelleme, ortaya çıkan tüm tıbbi ihtiyaçların ele alınması halinde,kadın sünnetinin sağlık etkilerini tedavi etmenin toplam maliyetlerinin küresel olarak yılda 1,4 milyar ABD Doları olacağını ortaya koymakta. Dünya Sağlık Teşkilatı verilerine göre tek tek ülkeler için, bu maliyetler, ortalama olarak tüm yıllık sağlık harcamalarının yüzde 10'una yakın ve bazı ülkelerde bu rakam yüzde 30'a kadar çıkabiliyor.

Psikolojik travma ve yaşam boyu sağlık sorunu

Bu verileri oluşturan etkileşimli modelleme aracı, Kadın Sünnetine Karşı Uluslararası Sıfır Hoşgörü Günü'nde başlatıldı.

Kadınlar ve kız çocukları için ciddi fiziksel ve zihinsel sağlık etkileri Kadın sünneti ile yaşayan kadınlar ve kızlar, sağlıkları ve esenlikleri için ciddi risklerle karşı karşıya. Bunlar, enfeksiyon, kanama veya psikolojik travma gibi kesilmeden hemen sonra ortaya çıkan sonuçları ve ayrıca yaşam boyunca ortaya çıkabilecek kronik sağlık koşullarını içeriyor.

Tıbbi bakım gerekliliği

Prosedürü geçiren kadınların doğum sırasında hayatı tehdit eden komplikasyonlar yaşama olasılığı daha yüksek. Akıl sağlığı bozukluklarıyla karşı karşıya kalabilir veya kronik enfeksiyonlara maruz kalabilirler. Ayrıca adet gördüklerinde, idrara çıktıklarında veya cinsel ilişkiye girdiklerinde ağrı veya problem yaşayabilirler.

Tüm bu koşullar, çok ihtiyaç duyulan tıbbi bakım ve bakımı gerekli kılıyor.

Kadınlar ve kız çocukları üzerindeki trajik kişisel etkiler nedeniyle ülkeler için yüksek sağlık maliyetleri artıyor. DSÖ Afrika Bölge Ofisi Evrensel Sağlık Kapsamı ve Yaşam Kursu Müdür Vekili Dr Prosper Tumusiime, hükümetlerin bu zararlı uygulamanın sona ermesine yardımcı olmak için ahlaki bir sorumluluğu olduğunu söylüyor. “Kadın sünneti kız çocuklarına zarar veriyor, oldukları kadınlara yaşam boyu sağlık riskleri getiriyor ve onları tedavi etmesi gereken sağlık sistemlerini zorluyor.” yorumunu yapıyor.

2050'ye kadar yüzde 60 katkı sağlar

Kadın sünnetinin önlenmesi kadınlar, kız çocukları, topluluklar ve ekonomiler için büyük fayda sağlayacaktır.

27 yüksek yaygınlık ülkesinden gelen verileri kullanan Maliyet Hesaplayıcı, kadın sünnetini sona erdirmenin açık ekonomik faydalarını göstermekte. Sona ermesi halinde şu aşamada sağlık maliyetlerinde ilgili tasarrufun 2050 yılına kadar yüzde 60'tan fazla olacağını gösteriyor.

Tıbbi hiçbir faydası yok

Buna karşılık, herhangi bir önlem alınmazsa, nüfus arttıkça ve daha fazla kız çocuğu prosedürü uyguladıkça bu maliyetlerin aynı zaman diliminde yüzde 50 artacağı tahmin edilmekte. 1997'den bu yana, topluluklar içinde çalışmalar, araştırmalar ve mevzuat ve politikadaki değişiklikler yoluyla kadın sünnetini sona erdirmek için büyük çabalar sarf edilmiştir. Afrika ve Orta Doğu'daki 26 ülke, kadın sünnetini uygulayan ülkelerden gelen göçmen nüfusa sahip diğer 33 ülkenin yanı sıra kadın bu uygulamaya karşı artık açık bir şekilde yasalar çıkarıyor.

Kadın sünneti uluslararası bir insan hakları ihlali olarak kabul edilmekte. Tıbbi bir faydası yok ve sadece zarar veriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.