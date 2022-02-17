İlk kez HIV hastası bir kadın virüsten tamamen kurtuldu

ABD'de HIV pozitif bir kadın, lösemi tedavisi sırasında yaptırdığı yeni geliştirilen bir kan nakli yönteminin ardından bir kez daha HIV testi yaptırdı; test negatif çıktı.

AIDS'e yol açan virüs olarak bilinen HIV'den ilk kez bir hasta kurtuldu. ABD'de HIV pozitif bir kadın, yeni geliştirilen bir kan nakli yönteminin ardından bir kez daha HIV testi taptırdı; test negatif çıktı.

Hastanın dünyada HIV virüsünden tamamen kurtulan ilk kadın olduğuna inanılıyor.

Aids'e yol açan virüse doğal bağışıklık geliştirmiş bir kişiden kök hücre nakli yapılan lösemi hastası kadının, 14 aydır HIV testleri negatif çıkıyor.

Uzmanlar, bu nakil yönteminde göbek kordon kanının kullanıldığını, bunun da HIV'li birçok hasta için uygun bir tedavi yöntemi olmadığı konusunda uyarıyor.

Ancak yine de, Salı günü Denver şehrinde bir tıp konferansında anlatılan yöntemin, HIV virüsünün kalıcı tedavisi için ilk kez uygulandığı ve bundan sonrası atılacak adımlar için kritik bir gelişme olduğu belirtildi.