İlk kez HIV hastası bir kadın virüsten tamamen kurtuldu
ABD'de HIV pozitif bir kadın, lösemi tedavisi sırasında yaptırdığı yeni geliştirilen bir kan nakli yönteminin ardından bir kez daha HIV testi yaptırdı; test negatif çıktı.
2022-02-17 10:46:29
AIDS'e yol açan virüs olarak bilinen HIV'den ilk kez bir hasta kurtuldu. ABD'de HIV pozitif bir kadın, yeni geliştirilen bir kan nakli yönteminin ardından bir kez daha HIV testi taptırdı; test negatif çıktı.
Hastanın dünyada HIV virüsünden tamamen kurtulan ilk kadın olduğuna inanılıyor.
Aids'e yol açan virüse doğal bağışıklık geliştirmiş bir kişiden kök hücre nakli yapılan lösemi hastası kadının, 14 aydır HIV testleri negatif çıkıyor.
Uzmanlar, bu nakil yönteminde göbek kordon kanının kullanıldığını, bunun da HIV'li birçok hasta için uygun bir tedavi yöntemi olmadığı konusunda uyarıyor.
Ancak yine de, Salı günü Denver şehrinde bir tıp konferansında anlatılan yöntemin, HIV virüsünün kalıcı tedavisi için ilk kez uygulandığı ve bundan sonrası atılacak adımlar için kritik bir gelişme olduğu belirtildi.
Uygulama, uzun zamandır kanser hastası kişilere yapılan kan naklinin HIV pozitif kişilere de uygulanıp uygulanamayacağı üzerine ABD'de yapılan çalışmanın bir parçası. HIV virüsüne karşı doğal bağışıklık geliştirmiş olan bir tür genetik mutasyona uğramış kan örneği seçilerek, hastaya o nakledildi. Bilim insanları, bu şekilde HIV pozitiflerin doğal direnç oluşturup virüsle savaşacağını düşünüyor.
Son yapılan çalışmada kadın hastaya verilen göbek kordon kanı, donörle alıcı arasında çok fazla ortak nokta olmadan da transfer edilebiliyor.
Uluslararası Aids Topluluğu'nun seçilmiş başkanı Sharon Lewin, bu tarz bir naklin her HIV hastasında kullanılamayabileceğini söylüyor.
Ancak yine de bunun önemli bir gelişme olduğunu ve "Bundan sonra gen tedavisinin daha da geliştirilerek HIV için uygulanabilecek bir strateji olduğunu, HIV'in iyileştirilebildiğini ortaya koyduğunu" belirtiyor.
Çalışmayla ilgili bulgular, henüz detaylı şekilde bir tıp dergisinde yayımlanmadı. Bu sebeple henüz ulaşılabilen veriler sınırlı.
HIV nedir?
HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü) kan veya korunmasız cinsel ilişki sırasında salgılanan vücut sıvılarının enfekte olan kişiden geçmesiyle bağışıklık sisteminin içine yerleşen ve bireyin bağışıklık sistemini zayıflatan bir virüstür. Bu virüs, bağışıklık sisteminin savunma mekanizmasının temelini oluşturan CD4 hücrelerini parçalayarak bağışıklık sistemini zaman içerisinde zayıflatır. Bağışıklığı zayıflayan birey zaman içerisinde enfeksiyon ve hastalıklarla mücadele yeteneğini kaybeder ve vücut, tehlikelere karşı savunmasız kalır.
HIV POZİTİF ne anlama gelir?
HIV POZİTİF (HIV +) kanında HIV bulunan kişilere verilen addır.
AIDS nedir?
AIDS (Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) HIV virüsünü uzun zamandır taşıyan bir kimsenin bağışıklık sisteminin yüksek oranda zarar görmesi sonucunda ortaya çıkan bir durumdur.
HIV belirtileri nelerdir?
Bu doğal tepki sonucunda vücutta aşağıdaki belirtiler görülebilir:HIV, kendini pek çok farklı belirtiyle gösterebilir. Bu belirtiler kişiden kişiye ve hastalığın hangi aşamada olduğuna göre değişiklik gösterebilir. HIV enfeksiyonundan sonra iki ila dört hafta arasında bireylerin üçte ikisinde gribal enfeksiyon belirtileri görülebilir. Bu, vücudun HIV enfeksiyonuna karşı geliştirdiği doğal bir tepkidir.
- Ateş
- Titreme
- İsilik
- Gece terlemesi
- Kas ağrısı
- Boğaz ağrısı
- Yorgunluk
- Şişmiş lenf düğümleri
- Ağız ülseri (aft)
HIV hangi yollarla bulaşır?
Korunmasız Cinsel İlişki Yoluyla: Kanında HIV taşıyan bir birey ile korunmasız (kondomsuz) cinsel (özellikle vajinal ve anal) ilişkiye girilmesi hâlinde virüs bulaşabilir.
Kan ve Doku Nakli Yoluyla: Kanında HIV taşıyan kişilerden alınan kan ürünlerinden, yapılan kan ve organ nakillerinden, iyi dezenfekte edilmemiş cerrahi malzemelerden, kesici ve delici aletlerin kullanımından ve ortak kullanılan enjektörler aracılığıyla HIV bulaşabilir.
Anneden Bebeğe: HIV hamilelik sürecinde, doğum esnasında ve emzirme yoluyla HIV virüsü anneden bebeğe geçebilir.
Açık Yara Yoluyla: HIV virüsü taşıyan birinde görülen açık yaraya (kanama) temas edilmesi hâlinde virüs bulaşabilir.
Korunma yolları:
HIV enfeksiyonundan korunmayı sağlayabilecek etkili bir aşı için çalışmalar devam etmekte olup, henüz uygulama alanına giren bir aşı yoktur. Bu nedenle HIV enfeksiyonundan korunmada en etkili yol etken virusle teması önlemektir. Bu amaçla enfeksiyonun olası bulaşma yolları ve korunma yöntemleri konusunda halkın ve özellikle risk gruplarının eğitimi gereklidir. Sağlık personelinin kan ve kan bulaşmış vücut sıvılarıyla temasının en aza indirilmesi için gereken tüm kontrol önlemleri alınmalıdır. Cinsel temasla bulaşı önlemek için sadakatın korunduğu evlilik, tek eşililik, emniyetli cinsel ilişki için kondom kullanılması gereklidir. HIV pozitif anne çocuğunu emzirmemelidir. Damar içi ilaç bağımlılarının ortak enjektör kullanmaması sağlanmalıdır. Kan ve kan ürünleri HIV vd bulaşabilecek etkenler açısından güvenilir testlerle tarandıktan sonra uygulanmalıdır. Mesleki (kan ve kan ürünü bulaşmış araçlarla penetran yaralanma, deri ve mukoza teması) ve meslek dışı (cinsel ilişki, ortak enjektörlerle damar içi ilaç kullanılması vb) riskli maruziyet durumunda ise imkan varsa hemen, aksi halde en geç 24-72 saat içinde yüksek etkinlikli antiretroviral tedavi "highly active antiretroviral therapy (HAART)" ile 28 günlük profilaksi uygulanmalıdır. Profilaksi uygulamaları konuyla ilgili rehberlere göre yapılmalıdır. Aşılar, HIV enfeksiyonlu hastaların immunsüpresyon nedeniyle yüksek riske sahip oldukları değişik enfeksiyonlar için korunma imkanı oluşturur. Bununla birlikte immunsüpresyon durumu aşıların etkinliğini azaltır bazı aşılar için risk yaratır. Riskli aşılar (varicella, kızamık-kabakulak, kızamıkçık) CD4 sayısı 200'den düşük olanlara uygulanmamalıdır.
YORUMLAR (0)