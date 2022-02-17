Dolar ne kadar oldu? 17 Şubat dolar kuru
Dolar ne kadar oldu? 17 Şubat dolar fiyatları meraklandırdı. Yatırım yapmak isteyenler doların fiyatını yakından araştırıyor.Peki ama bugün dolar kaç TL? Dolar yükseldi mi, düştü mü? İşte detaylar...
2022-02-17 10:55:09
Dolar ne kadar oldu? 17 Şubat dolar fiyatları meraklandırdı. Yatırım yapmak isteyenler doların fiyatını yakından araştırıyor.Peki ama bugün dolar kaç TL? Dolar yükseldi mi, düştü mü? İşte detaylar...
Dolar ne kadar oldu?
Dolar fiyatlarındaki dalgalanma, dolar yatırımcılarını sevindirecekken,dolar ibresini tekrar yukarı çevirdi. Doların bugünkü işlem fiyatı 13,61 TL oldu. İşte Euro, Dolar, Yen ve diğer para birimlerinin fiyatı...
17 Şubat dolar kuru
Dolar
- Alış fiyatı: 13,6120 TL
- Satış fiyatı: 13,6183 TL
Euro
- Alış fiyatı: 15,5027 TL
- Satışfiyatı: 15,5158 TL
İngiliz Sterlini
- Alış fiyatı: 18,5327 TL
- Satış fiyatı: 18,5489 TL
İsviçre Frangı
- Alış fiyatı: 14,7623 TL
- Satış fiyatı: 14,7735 TL
Japon Yeni
- Alış fiyatı: 0,1184 TL
- Satış fiyatı: 0,1182 TL
Suudi Arabistan riyali
- Alış fiyatı: 3,6183 TL
- Satış fiyatı: 3,6365 TL
Norveç Kronu
- Alış fiyatı: 1,5227 TL
- Satış fiyatı: 1,5319 TL
İsveç Kronu
- Alış fiyatı: 1,4592 TL
- Satış fiyatı: 1,4680 TL
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