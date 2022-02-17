Dolar ne kadar oldu? 17 Şubat dolar kuru

Dolar ne kadar oldu? 17 Şubat dolar fiyatları meraklandırdı. Yatırım yapmak isteyenler doların fiyatını yakından araştırıyor.Peki ama bugün dolar kaç TL? Dolar yükseldi mi, düştü mü? İşte detaylar...

Dolar ne kadar oldu? 17 Şubat dolar fiyatları meraklandırdı. Yatırım yapmak isteyenler doların fiyatını yakından araştırıyor.Peki ama bugün dolar kaç TL? Dolar yükseldi mi, düştü mü? İşte detaylar...

Dolar ne kadar oldu?

Dolar fiyatlarındaki dalgalanma, dolar yatırımcılarını sevindirecekken,dolar ibresini tekrar yukarı çevirdi. Doların bugünkü işlem fiyatı 13,61 TL oldu. İşte Euro, Dolar, Yen ve diğer para birimlerinin fiyatı...

17 Şubat dolar kuru

Dolar

Alış fiyatı: 13,6120 TL

Satış fiyatı: 13,6183 TL

Euro

Alış fiyatı: 15,5027 TL

Satışfiyatı: 15,5158 TL

İngiliz Sterlini

Alış fiyatı: 18,5327 TL

Satış fiyatı: 18,5489 TL

İsviçre Frangı

Alış fiyatı: 14,7623 TL

Satış fiyatı: 14,7735 TL

Japon Yeni

Alış fiyatı: 0,1184 TL

Satış fiyatı: 0,1182 TL

Suudi Arabistan riyali

Alış fiyatı: 3,6183 TL

Satış fiyatı: 3,6365 TL

Norveç Kronu

Alış fiyatı: 1,5227 TL

Satış fiyatı: 1,5319 TL

İsveç Kronu

Alış fiyatı: 1,4592 TL

Satış fiyatı: 1,4680 TL

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