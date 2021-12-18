Kadınlarda veya erkeklerde yaygın olarak görülen huzursuz bacak sendromu, çoğu kişi tarafından araştırma konusu haline geldi. Peki, Huzursuz bacak sendromu nedir ve nasıl ortaya çıkar? Huzursuz bacak sendromunun tedavisi nasıl yapılır?

Huzursuz bacak sendromu toplumda kadın veya erkekler bireylerde ortaya çıkan sinir sistemi bozukluğudur. Çoğu kişi bu sendrom yüzünden rahat oturamamaktadır. Huzursuz bacak sendromu olan kişiler bu hastalığın neden oluştuğunu ve nasıl tedavi edildiğini merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

Huzursuz bacak sendromu nedir ve belirtileri nelerdir?

Sinir sistemi hastalığı olarak bilinen huzursuz bacak sendromu, herhangi bir yaş grubunda ortaya çıktığı gibi ilerleyen yaş gruplarında da ortaya çıkmaktadır. Hastalık genellikle hasta kişilerin önleyemedikleri bir şekilde bacaklarının sürekli hareket ettirme ihtiyacı olduğunda teşhis edilir. Genellikle gece saatlerinde ortaya çıkan hastalık kişinin rahat oturmasına veya uyumasına izin vermeyecek şekilde şiddetli olabilmektedir.

Huzursuz bacak sendromu belirtileri aşağıdaki gibidir:

1-Gece saatlerinde artış gösteren ağrı ve rahatsızlık.

2-Bacaklarda ve ayaklarda huzursuzluk hissi

3-Huzursuzluk hissiyatından kaynaklı sürekli olarak bacakları hareket etme ihtiyacı ve bununla kısa süreliğine azalması hissi

4- Bacaklarda istemsiz seğirmeler

Huzursuz bacak sendromu nedenleri nelerdir?

1-Aşırı alkol kullanmak

2-Demir eksikliği veya başka nedenlerden kaynaklı anemiler(kansızlık)

3- Nöropati

4-Gebelik

5-Genetik yatkınlık

6-Dopamin dengesinde görülen bozukluk

7-Serotonin miktarını yükselten antidepresan ve antipsikotik ilaçların kullanımı

Huzursuz bacak sendromu nasıl tedavi edilir?

Huzursuz bacak sendromunun tedavisi nedenleri göre değişiklik göstermektedir. Öncelikle hastalığın altında aşırı alkol kullanımı veya nöropati gibi bir neden varsa hastalığın sebebinin anlaşılması için doktor tarafından bir diyet listesi hazırlanır. Alkol ve benzeri maddelerden bir süre uzak durmak gerekebilir. Bunun haricindeki durumlarda masaj, sıcak ve soğuk kompres uygulamaları, egzersiz ve ilaç tedavilerinden yararlanılabilmektedir. Fizik tedavide önerilen hareketler hastalar tarafından evde de uygulanabilir. Böylece sendromun ortaya çıkma sıklığı azalır ve şiddeti önemli oranda düşer. Hastalık bu yöntemler ile çoğunlukla büyük oranlarda tedavi edilebilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.