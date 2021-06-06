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Horlama Nedir, Neden Olur? Tedavi Yöntemleri

Yaygın bir durum olan horlama, neredeyse tüm insanların ortak sorunlarından birisi haline geldi.İnsanlar hayatlarının bir döneminde horlama sorunuyla karşı karşıya kalabiliyor. Horlama durumunun birçok sebebi bulunmakta. Sizler için horlamanın nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında merak edilen tüm detayları derledik. Horlama Nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Horlama Nedenleri? İşte tüm detaylar…

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Google News - Timeturk
06.06.2021 18:06:01
Horlama Nedir, Neden Olur? Tedavi Yöntemleri

Toplumun genelinde yaygın bir şekilde görülebilen sağlık sorunları arasında horlamada bulunmaktadır. Horlama sorunu ne kadar uyku apnesi belirtileri arasında olsa da uyku apnesi ile bağdaştırılamaz. Horlama problemigenellikle solunumu etkilemesi ve kaliteli bir uykuya engel olması nedeniyle kişinin gün içinde halsiz ve uykusuzluk çekmesine neden olur. Bu duruma; hava yolunun kısmen tıkanması, boğaz yapısının genişlemesi ya da kasların gevşemesi neden olabilmektedir. Eğer ki burundaki hava yolu tıkalı olduğu zaman ve rahat nefes alınamadığında nefes almaya çalışırken boğazda titreme meydana gelir. Bu titremelerde horlamaya neden olur.Horlama Tedavi Yöntemleri Neler? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Horlama Belirtileri işte detaylar. 

Horlama Neden Olur?

Toplumda yaygın bir şekilde görülen horlama probleminin nedenleri şu şekilde belirtilmektedir;

  • Burun, boğaz ve çene şeklinden kaynaklanan nedenler,
  • Uvula veya yumuşak damak şişmesi sorunu
  • Bademciklerin ve adenoidlerin şişmesi horlamaya neden olmakta.
  • Soğuk algınlığı, grip, nezle veya alerji durumu
  • Aşırı kilo alma nedenleri
  • Alkol tüketimi
  • Uyku ilacı almak
  • Antihistaminik kullanmak
  • Hamile olmak
  • Uyuma pozisyonları
  • Yorgunluk durumu
  • Hipertansiyon
  • Kalp hastalıkları
  • Uyku apnesi ya da uykusuzluk problemleri horlamaya neden olmaktadır.

Horlama Belirtileri

  • Gün içerisinde oldukça yorgun hissetme durumu
  • Şiddetli boğaz ağrısı
  • Kan basıncını veya kan şekerini kontrol etmekte zorlanma
  • Kalp çarpıntısı
  • Uyumada zorluk çekme ve uykusuzluk problemleri
  • Geceleri nefes nefese uyanma sorunu
  • Konsantrasyon ve odaklama sorunu
  • Ani sinir ve öfkelenme durumu horlama belirtileri arasındadır.

Horlama Tedavi Yöntemleri Neler?

Yaygın bir sağlık sorunu olan horlamanın tedavi yöntemleri şu şekildedir;

  • Her zamanki uyku pozisyonunuzu değiştirin. Özellikle de sırt üstü yatmamaya özen gösterin. Bunun sebebi diliniz boğaz arka duvarına ve damağınıza baskı yaparak horlamanıza neden olmakta.
  • Kilonuzu dengeleyin.
  • Alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklarınızdan uzak durun.
  • Uyku düzeninizi sağlayın.
  • Burnunuzu açık tutun.
  • Yastık kılıfınızı değiştirin.
  • Bol bol su için.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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