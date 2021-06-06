Horlama Nedir, Neden Olur? Tedavi Yöntemleri

Yaygın bir durum olan horlama, neredeyse tüm insanların ortak sorunlarından birisi haline geldi.İnsanlar hayatlarının bir döneminde horlama sorunuyla karşı karşıya kalabiliyor. Horlama durumunun birçok sebebi bulunmakta. Sizler için horlamanın nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında merak edilen tüm detayları derledik. Horlama Nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Horlama Nedenleri? İşte tüm detaylar…

Toplumun genelinde yaygın bir şekilde görülebilen sağlık sorunları arasında horlamada bulunmaktadır. Horlama sorunu ne kadar uyku apnesi belirtileri arasında olsa da uyku apnesi ile bağdaştırılamaz. Horlama problemigenellikle solunumu etkilemesi ve kaliteli bir uykuya engel olması nedeniyle kişinin gün içinde halsiz ve uykusuzluk çekmesine neden olur. Bu duruma; hava yolunun kısmen tıkanması, boğaz yapısının genişlemesi ya da kasların gevşemesi neden olabilmektedir. Eğer ki burundaki hava yolu tıkalı olduğu zaman ve rahat nefes alınamadığında nefes almaya çalışırken boğazda titreme meydana gelir. Bu titremelerde horlamaya neden olur.Horlama Tedavi Yöntemleri Neler? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Horlama Belirtileri işte detaylar.

Horlama Neden Olur?

Toplumda yaygın bir şekilde görülen horlama probleminin nedenleri şu şekilde belirtilmektedir;

Burun, boğaz ve çene şeklinden kaynaklanan nedenler,

Uvula veya yumuşak damak şişmesi sorunu

Bademciklerin ve adenoidlerin şişmesi horlamaya neden olmakta.

Soğuk algınlığı, grip, nezle veya alerji durumu

Aşırı kilo alma nedenleri

Alkol tüketimi

Uyku ilacı almak

Antihistaminik kullanmak

Hamile olmak

Uyuma pozisyonları

Yorgunluk durumu

Hipertansiyon

Kalp hastalıkları

Uyku apnesi ya da uykusuzluk problemleri horlamaya neden olmaktadır.

Horlama Belirtileri

Gün içerisinde oldukça yorgun hissetme durumu

Şiddetli boğaz ağrısı

Kan basıncını veya kan şekerini kontrol etmekte zorlanma

Kalp çarpıntısı

Uyumada zorluk çekme ve uykusuzluk problemleri

Geceleri nefes nefese uyanma sorunu

Konsantrasyon ve odaklama sorunu

Ani sinir ve öfkelenme durumu horlama belirtileri arasındadır.

Horlama Tedavi Yöntemleri Neler?

Yaygın bir sağlık sorunu olan horlamanın tedavi yöntemleri şu şekildedir;

Her zamanki uyku pozisyonunuzu değiştirin. Özellikle de sırt üstü yatmamaya özen gösterin. Bunun sebebi diliniz boğaz arka duvarına ve damağınıza baskı yaparak horlamanıza neden olmakta.

Kilonuzu dengeleyin.

Alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklarınızdan uzak durun.

Uyku düzeninizi sağlayın.

Burnunuzu açık tutun.

Yastık kılıfınızı değiştirin.

Bol bol su için.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.