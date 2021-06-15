Göz Kızarması Neden Olur, Tedavisi Nedir?

Tüm insanların hayatında mutlaka karşılaştığı durumlardan birisi olan gözlerde kanlanma yani diğer adı ile gözde kızarıklık yaygın bir göz problemidir. Birçok nedene bağlı olarak gözlerde kızarmalar meydana gelir. Sizler için göz kızarıklığı hakkında merak edilen detayları derledik. Göz Kızarması Neden Olur? Bu konuya ayrıntılıdeğineceğiz.Göz Kızarması Tedavisi Nedir? İşte tüm detaylar…

Gündelik hayatımızda karşılaşmış olduğumuz göz problemlerinden biriside göz kızarıklığıdır. Gözün kızarması genellikle uzun süreli olarak bir şey odaklanmadan dolayı doğan sonuçlardandır. Bunlar dışında ayrıca;Alerji durumu,öksürük,grip,nezle, göz kuruluğu, göz tansiyonu, göz içinde oluşan iltihaplanmalar, kirpik iltihapları ve arpacık gibi bazı başlıca sebeplerden kaynaklanabilmektedir. Göz kızarıklığının geçmesi için genellikle toplumda soğuk kompres yapımı önerilmekte. Bunlar dışında da birçok tedavi yöntemi de mevcuttur. Göz Kızarması Nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

Göz Kızarması Nedir?

Göz kızarması diğer bir adı ile göz kanlanması olarak tanımlanmakta. Göz kızarması, sklera tabakası olarak da bilinen gözün beyaz kısmı ile göz yüzeyinde bulunan şeffaf tabakanın arasında bulunan kılcal damarların, aşırı genişlemesi ya da kan toplaması sonucu meydana gelen bir olaydır.

Göz Kızarması Neden Olur?

Göz kızarmasına neden olan etkenlerin başında genellikle; uzun süre odaklanmak, yüksek basınçlı öksürmek, uykusuzluk gibi pek çok etken yatmakta. Ayrıca alerji, göz kuruluğu, göz tansiyonu, göz içinde oluşan iltihaplanmalar, kirpik iltihapları ve arpacık gibi rahatsızlıklar da başlıca nedenler arasında yer almakta.

Göz Kızarması Nedenleri

Göz kızarıklarını nedeni nedir? Göz kızarıklıkları çoğu zaman basit göz reaksiyonları sebebiyle oluşsa da bazen keratit yani açılımı ile kornea dokusu iltihaplanması, üveit, akut dar açılı glokom veya konjenital glokom gibi göz hastalıklarının belirtisi olabilir. Bu sebepten geçmeyen göz kızarıklarında mutlaka bir uzman hekime görünmenizi öneririz.

Göz Kızarması Tedavisi

Soğuk buz parçaları ile kompres yapılmalı

Çay poşetleri ile göze pansuman yapma

Sağlıklı gıdalar tüketmek.

Düzenli su tüketimi.

Göze ve patates koymak.

Yatıştırıcı göz damlaları dökme göz kızarıklığına gidermeye yardımcı olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.