Down Sendromu günü nedir? Down Sendromu nedir ve belirtileri nelerdir?

Down sendromlu bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 21 Mart 2011 yılında Dünya Down Sendromu Günü olarak ilan edildi. Peki, Down Sendromu nedir ve belirtileri nelerdir?

Down sendromu, İlk olarak 1866 yılında İngiliz hekim John Langdon Down tarafından tanımlanmıştır. Toplumda yaygın olarak görülen genetik temelli bir rahatsızlıktır.

Down Sendromu nedir?

Trizomi 21 ya da mongolizm olarak da adlandırılan Down sendromu, vücut hücrelerindeki kromozom sayısının anormal olması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktan ziyade genetik bir anormalliktir. Hastalık 1866 yılında hastalığı keşfeden İngiliz hekim John Langdon Down'dan adını almıştır. Down sendromu, Vücudumuzda olması gereken kromozom sayısı 46 iken bu sendromda sayı 47'dir. Bu farklılığın nedeni; iki adet olması gereken 21. kromozomdan üç adet bulunmasıdır. Down sendromlu bireylerin bilişsel, dil, hareket gelişimleri ile sosyal, duygusal ve iletişim becerilerinde olağan gelişim gösteren yaşıtlarına göre gecikmeler yaşanmaktadır.

Down Sendromunun belirtileri nelerdir?

Kısa boy

Düzleşmiş yüz

Kısa boyun

Kas tonusunda zayıflık

Geniş, küçük eller ve avuç içinde tek çizgi olması

Kısa el ve ayak parmakları

Artmış esneklik

Gözün renkli bölümü olan iriste küçük beyaz noktalar (Brushfield noktaları)

Küçük kafa boyutları

Dilin dışa doğru çıkması

Badem şeklinde, küçük, yana çekik gözler

Alışılmadık şekilli ya da küçük boyutta kulaklar

