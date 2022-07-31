Disleksi nedir? Belirtileri neler?
Disleksi nedir? Disleksi belirtileri neler? Disleksi tedavi yöntemleri var mı?Türkiye'de yaygın bir sorun olan disleksi, 2017 yılı itibariyle 41 bin 600 kişide rastlanılmaktadır. Disleksi, özel öğrenme bozukluğu olarak da bilinen bir çeşit öğrenme bozukluğudur. Disleksi hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar.
2022-07-31 15:02:43
Disleksi Nedir?
Disleksi ne? Disleksi nörolojik bir rahatsızlık olup, kişinin okuma ve yazma ile ilgili fonksiyonlarının olumsuz yönde etkilenmesi olarak bilinmektedir. Disleksi sağlık sorunu genellikle beynin kelimeleri oluşturan sembolleri ve kelimelerin hangi seslerden meydana geldiğini algılaması sorunu olarak tanımlanmaktadır. Disleksi zekâ geriliği ile karşılaştırılmamalıdır. Disleksi bir öğrenme güçlüğü bozukluğudur.
Disleksi Nedenleri
- Dilsel nedenler
- Bellek bozuklukları
- Beyin hasarı
- Sigara kullanımı,
- Aşırı alkol tüketim
- Enfeksiyonlara maruz kalma
- Genetik, kalıtımsal nedenler.
- Nörolojik nedenler.
- Yapısal farklılıklar.
- İşlevsel farklılıklar.
- Yarıküre arası iletişim sorunları
- Algısal nedenler gibi durumlar disleksi sorunu sebepleri arasındadır.
Disleksi Çeşitleri Nelerdir?
Disleksi (Okuma Güçlüğü) Disgrafi (Yazma Güçlüğü) Diskalkuli (Matematik Güçlüğü) Dispraksi (Motor Koordinasyon Güçlüğü)
Disleksi Belirtileri
Disleksinin okul öncesi belirtileri şu şekildedir:
- Harfleri ve sesleri karıştırma.
- Tekerlemeleri veya kafiye oyunlarını öğrenmede zorluk çekme.
- Yeni kelimeleri öğrenmekte gecikme.
- Konuşmada gecikme.
- Uzun kelimeleri telaffuz edememe.
- Sol ve sağı karıştırma
- Bazı aktivitelerde yavaş tepki verme
- Kopyalama ve boyama işlemlerinde zayıflık gibi belirtiler disleksi rahatsızlığının okul öncesi belirtileri arasında yer almaktadır.
Okul çağı disleksi belirtiler şu şekildedir:
- Disleksi olan kişinin yaşına göre okuma seviyesi beklenen seviyenin altında olması,
- Duyduklarını anlama ve kavramada güçlük çekme,
- Doğru kelimeyi bulma veya sorulara cevap oluşturamama,
- Çeşitli nesnelerin sıralamasını hatırlayamama durumu,
- Harfler veya kelimeler arasındaki farklılıkları görmede zorluk çekme
- Heceleme ve imlada güçlük çekme,
- Okuma içeren faaliyetlerden kaçınma gibi faaliyetlerde bulunma. Bu gibi belirtiler okul çağı disleksi belirtileri arasında yer almaktadır.
Disleksi Tedavi Yöntemleri
Disleksi tedavi edilebilir mi? Disleksi çeşitli terapilerle ve verilecek özel eğitimle tedavisi mümkündür. Disleksi tedavisinde eğitsel terapi yöntemi kullanılır. Eğitsel terapi beş duyu organının algılamasının geliştirilmesidir.Bu yöntemler ile disleksi sorununa çözüm olunmuş olunur. .
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