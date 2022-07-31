Disleksi nedir? Belirtileri neler?

Disleksi nedir? Disleksi belirtileri neler? Disleksi tedavi yöntemleri var mı?Türkiye'de yaygın bir sorun olan disleksi, 2017 yılı itibariyle 41 bin 600 kişide rastlanılmaktadır. Disleksi, özel öğrenme bozukluğu olarak da bilinen bir çeşit öğrenme bozukluğudur. Disleksi hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar.