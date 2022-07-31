2022 Öğretmen il dışı atama/tayin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen tayin, atama başvurusu nereden yapılıyor?Aranan başvuru şartları neler?Öğretmenler tarafından arama motorunda en çok gündeme gelen konular arasında atama ve tayin sonuçları merak edilmekte. Büyük bir heyecan ile beklenen atama ve tayin sonuçları için gözler Millî Eğitim Bakanlığından yapılacak olan açıklamada. Sizler için bu konu hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte detaylar.

Öğretmen İl Dışı Atama/Tayin Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2022 Yılı öğretmen il dışı atama ve tayin sonuçları adaylar tarafından büyük bir merak ve heyecan ile beklenmekte. Bu konuyla ilgi Millî Eğitim Bakanlığı açıklamada bulundu. Adayların merakla bekledikleri, Öğretmen il dışı atama/tayin başvuru sonuçları 1 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. Öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ise 2 Ağustos tarihinde başlayacaktır.

Öğretmen İl Dışı Atama/Tayin Başvurusu Nereden Ve Nasıl Yapılır?

Öğretmen il dışı atama/tayin başvuru işlemleri nereden yapılıyor? adaylar başvurularını mebbis.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası veya kullanıcı adı ve şifre girerek işlemlerini gerçekleştirebilirler. bununla birlikte tayin, yer değişikliği için başvuruda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 29 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

Aranan Başvuru Şartları Neler?

Adaylığı kaldırılmış olmak,

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak gibi şartlar aranmaktadır.

20 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular