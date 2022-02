Çiğ et diyeti nedir? Çiğ et diyeti yapmak ne kadar mantıklı?

İnsanlar zayıflamak adına birçok diyeti denemektedir. Bu diyetler ne kadar sağlığa zarar verse de zayıflamak adına birçok mantık dışı diyetler insanlar tarafından uygulanmaktadır. İnstagram'da ismini açıklamayan bir kullanıcı, tüm sağlık tehlikelerine rağmen 81 gün boyunca çiğ et diyeti yaptı. Peki, çiğ et diyeti yapma ne kadar doğru?

İnstagram'da rawmeatexperiment kullanıcı adıyla çiğ et yiyerek diyet yapan kişi diyetinin 81. gününe kadar olan süreçte deneyimlerini sayfası üzerinden paylaşmakta. Kötü yorumlar almasına rağmen çiğ et diyeti deneyini sürdüren kullanıcı birçok insanın “Çiğ et yemek sağlığa zararlı mı?” sorusunu akla getirdi. İşte merak edilen haberin detayı…

Çiğ et diyeti nedir?

Çiğ et diyeti, evcil köpek ve kedileri pişmemiş et, yenilebilir kemik ve organlarla beslemeyi esas alan bir diyet çeşididir. İnsanların sindirim sistemine uygun olmayan bu diyet çeşidini, İnstagram'da rawmeatexperiment kullanıcı adıyla bir kullanıcı denedi ve deneyimlerini paylaştı.

Rawmeatexperiment adlı İnstagramsayfasında deneyini belgeleyen kullanıcı, bizon etinden çiğ inek beynine kadar her şeyi yerken, öğünlerin yanında içecek olarak süt veya yarım litre çiğ yumurta içiyor. Her türlü et türünü deneyen kullanıcı yediği çiğ tavuk göğsü hakkında hiçbir lezzet yorumu yapmasa da, inek eti hakkında " Temel olarak çiğneme gerektirmeden, , inek etini ağzınıza koyabilir ve yutabilirsiniz, oldukça lezzetli." dediği kıymayı övdü. Kullanıcı tüm tepkiler rağmen deneyini sürdürürken 74. günde, yanında bir fincan çiğ yumurta olan bir dilim kıyma yedi. Kullanıcı, bitkisel bir diyetinden ardından hasta hissettikten sonra bu deneye başladığını iddia ediyor.

Kullanıcı, Instagram hikayesinde açıkladığı yazıda "Kahvaltıda simit ve smoothie yerine biftek ve yumurta yemeye başladığımda, günün büyük bir bölümünde tok hissettim ve karbonhidrat çarpmasından başım dönmesi yerine, ağrım azalmaya başladı" iddiasında bulundu. Kullanıcının aksine bunun muhtemelen iyi bir fikir olmadığını söyleye bilinir. Çünkü çiğ beslenme, kısa vadede olmasa da uzun vadede, vücutta bazı vitamin ve minerallerin yetersizliğine ve hazımsızlığa neden olabilir. .