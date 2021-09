Bir ölümcül salgın daha

Kuzey Hindistan'da ortaya çıkan yeni bir ölümcül salgın, özellikle çocukların hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Salgına neden olan hastalık ise gizemini koruyor...

Kuzey Hindistan'da bulunan Uttar Pradesh eyaletindeki gizemli ateş salgınında çoğu çocuk en az 56 kişi hayatını kaybetti. Henüz belirlenemeyen hastalık, yüksek ateş, eklem ağrıları, baş ağrıları, dehidratasyon ve mide bulantısı gibi semptomların yanı sıra üst ve alt uzuvlarda bazı döküntüler ile kendini gösteriyor.

Bu semptomları bildiren kişilerin hiçbirinin COVID-19 testleri pozitif değildi ve hastalıktan etkilenen altı bölgede doktorlar, salgının özellikle şiddetli bir dang humması türünden kaynaklandığından şüpheleniyor. Trombosit sayısında azalma gösteren bazı hastalardan alınan kan testleri da bu düşünceyi destekliyor.

Firozabad bölgesinin en üst düzey sağlık yetkilisi Dr Neeta Kulshrestha BBC News ile yaptığı görüşmede "Hastanelerdeki hastalar, özellikle de çocuklar çok hızlı ölüyor" dedi. O görüşmeden bu yana Dr Kulsherestha, eyalet Başbakanı Yogi Adityanath tarafından virüs yayılımıyla daha hızlı başa çıkmak için bir hareket olarak görülen karar ile görevinden alındı. 11 uzman doktordan oluşan bir ekip, ilaç ve diğer ihtiyaçlarla birlikte Firozabad'a gönderildi.

Dang humması, dünyanın tropikal ve subtropikal bölgelerinde, çoğunlukla şehirlerde bulunan sivrisinekler tarafından yayılan viral bir hastalık. Dört tür dang virüsü var, bu da bir kişinin dört kez enfekte olabileceği anlamına geliyor. Çoğu vaka hafif ancak virüsün grip benzeri olabilen akut semptomlara neden olması mümkün. Grip gibi bu hastalık da özellikle uygun tıbbi bakım olmadığı durumlarda öldürücü olabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan modelleme, dünya çapında yaklaşık 390 milyon dang virüsü enfeksiyonu olduğunu tahmin ediyor. Hastalık riski taşıyan her on kişiden biri her yıl enfekte oluyor. Enfeksiyon ve ölümlerin sayısı son birkaç on yılda büyük ölçüde arttı ve 4.032 kişinin hastalıktan öldüğü 2000 ile 2015 arasında dört katına çıktı.

Diğer bir ihtimal olan Japon ansefaliti de sivrisinekler tarafından taşınıyor. DSÖ, her yıl 68.000 klinik vaka yaşandığını tahmin ediyor ve birkaç Asya ülkesinde viral ensefalitin ana nedeni. Genel olarak, bu hastalık nadir kabul ediliyor ancak vaka-ölüm oranı yüksek. Virüse yakalanan neredeyse her üç kişiden biri hayatını kaybediyor.

Her iki durum için de bilinen bir tedavi yok, ancak Japon ensefalitini önleyebilecek güvenli ve etkili aşılar bulunuyor. Ölümcül salgının arkasında bu virüslerin veya başka sebeplerin olup olmadığını anlamak için örnekler alınıyor ve testler yapılıyor.

Zayıflamış ve etkisiz sivrisinek kontrol programları ve böcek ilaçlarına karşı dirençli vektörlerin yükselişi, bazı hastalıkların son yıllarda dramatik ve genellikle ölümcül bir artış göstermesinin nedenleri olarak görülüyor. Yenilenen yatırımlar, şu anda meydana gelen gibi ölümcül salgınlara yol açabilecek hastalıkların üstesinden gelmenin anahtarı olarak görülüyor...

