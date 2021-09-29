Baş ağrınızın suçlusu çay olabilir

Kahvaltı sofralarının, beş çaylarının, dost meclislerinin vazgeçilmezi olan çayın faydaları da zararları da mevcut. Sizler için derledik...

Çaysız bir hayat düşünemiyoruz. Kahvaltılarımızın, çay saatlerimizin, akşamlarımızın vazgeçilmez içeceği çay dünyada en çok Türkiye'de içiliyor. Bu güzel sıcak içeceğin vücudumuza fayları olduğu gibi maalesef zararları da var. Peki nedir bunlar?

Faydaları



Çay içerisinde antioksidan özellikler barındırır. Bir antioksidan grubu olan flavonoidi içeren siyah çay bu sayede kalp sağlığına fayda sağlar. Flavonoid düzenli tüketildiğinde kalp hastalığı için risk faktörü oluşturan yüksek tansiyon, kolesterol, trigliserit seviyeleri ve obezite riskini azaltır.



Siyah çayın içerisinde bulunan polifenoller kötü bakterilerin büyümesini engeller, iyi bakterilerin ise büyümesine yardımcı olur. Bu sayede bağırsak dengesini korur.



10 seneden uzun süre, 74.961 kişi izlenen bir çalışmada, günde dört veya daha fazla fincan siyah çay içenlerin, çay içmeyenlere göre %32 oranında daha düşük inme riskine sahip oldukları görülmüştür.



Çay kan şekeri üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Çünkü vücutta insülin kullanımını arttırmaya yardımcı moleküller içerir. Fakat çayınızı şeker ile tatlandırmadan içmelisiniz.



Siyah ve yeşil çay kanser hücresi büyümesini düzenler ve yeni hücre gelişimini azaltır.



Çay içeriğindeki kafein ve L-theanine adlı moleküller sayesinde uyanıklığı sağlar ve odaklanmayı artırır.

Zararları

Çay tannik asit ismi verilen bir bileşik sınıfı nı fazlaca içerir. Bu tanenler besinlerdeki demire bağlanır ve sindirim sisteminden demirin engellenmesine neden olur ve kişide düşük demir emilimi yaşanır.

240 ml. çay, demleme yöntemine göre 11 ila 61 mg. arasında kafein içerir. Kafein stres, kaygı ve huzursuzluğa neden olur.

Sebebi açıklanamayan kronik baş ağrılarında kafein tüketimine dikkat edilmelidir. Çay ya da kahve gibi kafein içeren içecekler bir süre azaltılıp ya da kesilip baş ağrısının iyileşip iyileşmediği kontrol edilebilir. Aralıklı kafein alımı belirli baş ağrısı tiplerini hafifletebilir. Fakat kronik olarak kullanıldığında, baş ağrılarına neden olabilir.



Gebelik sırasında kafein içeren çay, kahve gibi içeceklerin yüksek miktarda tüketilmesi düşük ve düşük bebek doğum ağırlığı gibi sebeplere neden olabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.