Bağışıklığımız artarken fiyatlar da arttı

Pandemi döneminde takviye edici gıdalara yönelik tercihler de arttı. Katılımcıların yüzde 58,9’u talebin yükseldiğini, yüzde 19,8’i ise çok yükseldiğini söyledi. Böylece yüzde 80’e varan oranda talep artışı yaşandığı ortaya çıktı.

Özellikle salgın döneminin zirve yaptığı süreçte tüketiciler bağışıklık artırıcı gıda ve vitaminlere yönelirken bu yöneliş market raflarında da artışlara neden oldu.REM People'ın yaptığı araştırmaya göre salgın döneminde takviye edici gıdalara ve vitaminlere yönelik talep yaklaşık yüzde 80 arttı. Fiyatları yüzde 20'den fazla artan ürünlerin toplam ürünler içindeki payı da yüzde 80'e varan oranda arttı.



Vakalar yükseldi fiyat da yükseldi

REM People Müşteri Başarı Direktörü Ali Dedei, “Salgının ilk döneminde artan vitamin veya takviye edici gıdalara yönelik talep 2021'in ilk yarısında aşılamanın artmasıyla beraber azalma trendine girse de vaka sayıları yükselince vitamin talebi de patladı” şeklinde değerlendirmede bulundu. Araştırmada öne çıkan sonuçları şöyle:

Takviye edici gıdalar arasında en çok satılan ürünler C vitamini, multivitaminler, kolajen ve propolis çeşitleri oldu.

Takviye edici gıdalar ve vitaminlerin fiyatı son 1 yılda yükseliş gösterdi. Katılımcıların yüzde 42,7'si fiyatların yüzde 20, yüzde 19,4'ü ise yüzde 10 oranında arttığını söyledi.

Yüzde 80'e varan talep artışı

Pandemi döneminde takviye edici gıdalara yönelik tercihler de arttı. Katılımcıların yüzde 58,9'u talebin yükseldiğini, yüzde 19,8'i ise çok yükseldiğini söyledi. Böylece yüzde 80'e varan oranda talep artışı yaşandığı ortaya çıktı.

salgın öncesine göre takviye edici gıdaların toplam ürünler içindeki payı da arttı. Olumlu yönde artış yaşandığını söyleyenlerin oranı yüzde 58,1, olumlu yönde yüksek artış yaşandığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 19,4 oldu.

Özellikle salgın döneminde bağışıklığı güçlendirmek adına vitaminlere talebin artmasında belli bir sistematiğin ve kuralın olması gerektiğine dikkat çekenler de özellikle vitamin tüketiminde bazı uyarılarda bulunmuşlardı.

Bilinçsiz satış ve alışa dikkat

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan ise “Takviye edici gıdalar, vitaminler, mineraller açısından ülkemiz maalesef adeta bir çöplüğe dönüşmüş durumda. Her vücudun ihtiyacı farklıdır” yorumunda bulunarak şöyle değerlendirme yapmıştı:

“Tarım Bakanlığı'nca ruhsatlandırılan ve reklamı yapılarak internet üzerinden ve marketlerde kontrolsüzce satışına izin verilen bu ürünlerin bilinçsiz kullanımı büyük riskleri barındırıyor. Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığı zincir marketlerde cep telefonu, elektronik eşya, mobilya ve tütün ürünlerinin satışının yasaklanacağını açıkladığı halde, gıda takviyelerinin satışı devam ediyor. Marketlerde, internette ve hatta tekel bayilerinde bile hangi koşullar altında muhafaza edildiği belli olmayan, bilinçsiz bir şekilde satışı yapılan gıda takviyeleri ve vitaminler, eczacı danışmanlığında satılmalı, uluorta her yerde satılmamalı"

Kolajen takviyesi ve kemik destekli ürünlere rağbet

Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği Başkanı Samet Serttaş ise şu yorumda bulunmuştu:

"2020 yılının en önemli ürün kategorilerinden biri kolajen içeren gıda takviyeleri diğeri de kemik sağlığının korunmasını destekleyen ürün gruplarında oldu...Yanlış ve yetersiz beslenme ya da bireylerin sağlıklı olabilmesi için gerekli vitamin, mineral gibi bileşenlerin artık gıdalardan yeterli şekilde sağlanamaması, pandeminin de etkisiyle gıda takviyelerine talebi artırdı...Gıda takviyelerinin tüm dünyada olduğu gibi çoklu satış kanallarından yasal olarak satılabileceğini, yani eczane, doğrudan satıcı, online satış kanalları, süpermarket ve benzeri kanallardan temin edilebilen ürünlerin paketli ve Tarım ve Orman Bakanlığı onay numarası olmasına dikkat etmeli ve etiket üzerinde önerilen kullanım şekline sadık kalmalı, tüm yediğimiz gıdaların ve gıda takviyelerinin aşırı tüketiminden kaçınmalı ve son olarak sadece beslenme değil aynı zamanda hareketli yaşam, stres kontrolü ve uyku düzenimize de çok dikkat ederek ancak bu şekilde sağlıklı kalabileceğimizi aklımızdan çıkarmamalıyız"



Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.