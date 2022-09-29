B12 Vitamini Eksikliği Nedir? B12 Vitamin Eksikliği Belirtileri Neler?

B12 vitamini nedir? B12 vitaminin faydaları nelerdir? B12 vitamin eksikliği belirtileri nedir? B12 vitamini nasıl takviye edilir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. İşte ayrıntılar…

B12 Vitamini Nedir?

C vitamini, B vitamini çeşitlerinden biri olan Riboflavin (B2) ve Niasin (B3) ,Nikotinik asit, vitamin pp ve Folik Asit ile beraberinde suda eriyen vitaminler arasında yer alıyor olan B12, insan sağlığı için önemli bir konumdadır. Sonuç olarak vücut tarafından üretilmeyen B12 vitamini sinir dokusunun sağlığı ve kırmızı kan hücresi üretimini sağlar. Vücutta depolanma miktarı da düşük olan B12 vitamini içeren besinlerin çok bekletilmemesi, pişirme süresine dikkat edilmesi tavsiye edilir. Besinleri pişirme süresinin uzaması ve derecesinin yükselmesi, B12 vitamininin kaybını artırmasına yol açabilmektedir.

B12 Vitaminin Faydaları Nelerdir?

B12 vitamini, beyin ve sinir sisteminin stabil işlevini sürdürmesi için çok önemli bir yere sahiptir.

Ayrıca alyuvarların oluşumunda önemli bir role sahiptir.

DNA'nın oluşturulmasında ve düzenlenmesinde yardımcı olmaktadır.

Vücutta bulunan hemen hemen her hücrenin metabolizması, yağ asitlerinin sentezinde ve enerji üretiminde rol oynayan B12 vitaminine bağlıdır.

B12 vitamini, insan vücudunun folik asidi emmesine yardımcı olarak depolanan enerjinin salınmasını sağlamaktadır.

B12 Vitamin Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

B12 vitamin eksikliği belirtileri, vücut rezervleri tamamen tükeninceye kadar kendini belli etmiyor olabilir. B12 eksikliğinde belirtiler şöyle görülebilmektedir:

Ciltte sararma

Bebeklerde ve çocuklarda gelişiminde gerilik

B12 eksikliğine bağlı kansızlık görülebilir

Yürümede zorlanma, dengesizlik gözlenebiliyor

El kol ve bacaklarda uyuşukluk hissi

Dilin şişmesi

Ağrı ve hassaslaşma

İshal

Kulakta çınlama

Çarpıntı

Sinir sisteminde bozulma

Yine b12 eksikliğinde uzun süreli zihinsel yorgunluk gözlenmiştir.

B12 Vitamini Nasıl Takviye Edebiliriz?

B12 vitamini aşağıdaki besinlerle takviye edebiliriz