Az yağlı süt ürünleri Tip 2 diyabete karşı koruyabilir

Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği'nin Stockholm, İsveç'teki yıllık toplantısında sunulan yeni araştırma, süt ürünlerinin, özellikle az yağlı ürünlerin ve yoğurdun, tip 2 gelişme riskinin daha düşük olmasıyla ilişkili olduğunu gösteriyor

İtalyan araştırmacılar, kırmızı ve işlenmiş etin daha yüksek Tip 2 Diabet riskiyle bağlantılı olduğunu, ancak bunların yerine makul miktarda balık ve yumurtanın yenebileceğini söylüyor. T2D'nin önlenmesine yönelik mevcut diyet kılavuzları, tam tahıllar, sebzeler, meyveler, baklagiller, zeytinyağı gibi belirli bitki bazlı gıdaların tüketilmesini tavsiye eder ve tipik olarak çoğu hayvansal ürünün tüketimini sınırlandırmayı önerir.

En iyi gıdalar seçilmeli

Bununla birlikte, tüm hayvansal protein kaynakları besinsel olarak eşit değildir. Farklı hayvansal ürünlerin Tip 2 Diabet ile nasıl ilişkilendirildiğini bilmek, kılavuzların güncellenmesine olanak tanıyarak, insanların diyabet riskini azaltmak için en iyi gıdaları seçmesini kolaylaştıracaktır.

Bunu yapmak için, Napoli Federico II Üniversitesi Klinik Tıp ve Cerrahi Departmanından Dr. Annalisa Giosuè ve meslektaşları, farklı hayvan bazlı gıdalar ve diyabet arasındaki bağlantılara ilişkin mevcut meta-analizleri gözden geçirdiler. Bu tür "incelemelerin gözden geçirilmesi", tıpta mevcut olan en yüksek kanıt düzeylerinden birini sağlar.

PubMed, Web of Science, Scopus ve Embase veritabanlarında, farklı gıdalar ve Tip 2 Diabet arasındaki ilişkiye yönelik çalışmaların doz-yanıt meta-analizleri araştırıldı.

Uygun olan 13 meta-analiz, 12 farklı hayvansal ürünün (toplam et: kırmızı et, beyaz et, işlenmiş et, balık, toplam süt; tam yağlı süt, az yağlı süt, süt, peynir) T2D geliştirme riskini artırabilir veya azaltabilir. (Kırmızı et, sığır, kuzu ve domuz eti içerirken beyaz et, tavuk ve hindi içerir. İşlenmiş et, pastırma, sosis ve şarküteri eti içerir.)

100 g/gün toplam et; riskte %20

100 g/gün kırmızı et; %22

50 g/gün işlenmiş et ise % 30 Tip 2 Diabet riskinde artışla ilişkiliydi.

Günlük 50 gr beyaz et miktarı da Tip 2 Diabet riskinde daha küçük bir artış (% 4) ile ilişkilendirildi.

Dr. Giosuè, "Bunun birkaç olası nedeni var. Örneğin, kırmızı ve işlenmiş et, doymuş yağ asitleri, kolesterol ve hem demir gibi bileşenlerin önemli kaynaklarıdır ve hepsinin kronik düşük seviyeli inflamasyonu ve oksidatif stresi desteklediği bilinmektedir. İşlenmiş etler ayrıca diğer olumsuz etkilerin yanı sıra pankreasın insülin üreten hücrelerine zarar verebilecek nitratlar, nitritler ve sodyum içerir. Karşılaştırıldığında beyaz et, daha düşük yağ içeriğine, daha uygun bir yağ asidi profiline ve daha düşük miktarda hem demirine sahiptir." dedi.

Süt ürünleri diyabete karşı koruma sağlıyor

Süt ürünleri, hayvansal ürünlerin aksine, Tip 2 Diabete karşı koruma sağlıyor veya durumun gelişimi ile nötr bir ilişkiye sahip görünüyor.

Süt (200 g/gün) riskte %10 azalma ile, toplam süt ürünleri (200 g/gün) riskte %5 azalma ve az yağlı süt ürünleri (200 g/gün) %3 azalma ile ilişkilendirilmiştir. Yoğurt (100 g/gün) riskte %6 azalma ile ilişkilendirilmiştir.

Peynir (30 g/gün) ve tam yağlı süt (200 g/gün) Tip 2 Diabet riski üzerinde hiçbir etkiye sahip değildi. Kanıt kalitesi orta ila düşük arasındaydı.

Dr. Giosuè, "Süt ürünleri, şekerin vücut tarafından işlenmesi olan glikoz metabolizmasını olumlu yönde etkileyebilecek besinler, vitaminler ve diğer biyoaktif bileşikler açısından zengindir. Örneğin, sütteki peynir altı suyu proteinlerinin yemekten sonra kan şekeri seviyelerinin yükselmesini modüle ettiği bilinmektedir. Probiyotiklerin ayrıca glikoz metabolizması üzerinde yararlı etkileri olduğu biliniyor, bu da düzenli yoğurt tüketiminin tip 2 diyabet riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu bulmamızı açıklayabilir." dedi.

Sonuçlar, az yağlı süt ürünlerinin tam yağlı süt ürünlerinden daha faydalı olduğunu öne sürse de, riskteki azalmanın küçük boyutu ve kanıtların düşük kalitesi nedeniyle bulgunun dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğini de ekliyor.

Günlük 100 gr balık ve günde bir yumurta da düşük kalitede kanıt ile T2D riski ile nötr ilişki gösterdi.