ABD’li cerrahlar, domuz böbreğini insanda başarıyla test etti

ABD’li cerrahlar ilk kez bir insana domuz böbreği naklini başarıyla test etti. Çalışmayı yöneten organ nakli cerrahı Dr. Robert Montgomery, nakledilen böbreğin işlevinin test sonuçlarının “Oldukça normal göründüğünü” söyledi.

İlk kez, bir domuz böbreği, alıcının bağışıklık sistemi tarafından anında reddedilmeyi tetiklemeden bir insana nakledildi. Bu test, nakil için insan organlarının ciddi bir eksikliğini gidermeye yardımcı olabilecek büyük bir ilerleme olduğu ileri sürüldü.

New York City'deki NYU Langone Health'de yapılan prosedür, genleri değiştirilmiş bir domuzun kullanımını içeriyordu, böylece dokuları artık neredeyse anında reddi tetiklediği bilinen bir molekül içermiyordu.

Araştırmacılar Reuters'e verdiği demeçte, alıcının, ailesi yaşam desteğinden çıkarılmadan önce deneye rıza gösteren böbrek fonksiyon bozukluğu belirtileri olan beyin ölümü gerçekleşen bir hastaydı.

Üç gün boyunca, yeni böbrek kan damarlarına bağlandı ve vücudunun dışında tutuldu.

Çalışmayı yöneten organ nakli cerrahı Dr. Robert Montgomery, nakledilen böbreğin işlevinin test sonuçlarının “Oldukça normal göründüğünü” söyledi.

Böbreğin, nakledilen bir insan böbreğinden “Bekleyeceğiniz miktarda idrar” ürettiğini ve değiştirilmemiş domuz böbrekleri insan olmayan primatlara nakledildiğinde görülen güçlü, erken reddetmeye dair hiçbir kanıt bulunmadığını söyledi.

Montgomery, alıcının anormal kreatinin seviyesinin (Zayıf böbrek fonksiyonunun bir göstergesi) nakilden sonra normale döndüğünü söyledi…

Öte yandan ABD'li bilim insanları parmağının bir boğumu kopan Lee Spievack adlı bir adama daha önce kurutulmuş domuz idrar kesesi tozu ile parmağını tekrar eski haline getirmeyi başarmışlardı.

İspanyol bilim insanları da, domuzdan insana organ nakli konusunda önemli ilerlemeler kaydetmişti.

Domuzu deneylerde son yıllarda sıkça kullanmaya başladığına dikkat çeken bilim insanları, buna örnek olarak da domuz kalp kapakçıkların yıllardır alternatif olarak kardiyoloji kullanıldığını hatırlattı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.