DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
LPG'ye zam mı geldi? LPG ne kadar oldu? Otogaza ne kadar zam gelecek? 21 Ekim LPG zammı
1 milyon dolar fidye istenen misyonerler kurtarılmayı bekliyor
Fatih Erbakan'dan 10 büyükelçinin ''Kavala'' açıklamasına tepki
Şantaj kasetlerinin Peker’in elinde olduğu iddiası
İnsanlık tarihinin en tehlikeli mesleği Roma İmparatoru olmaktı
Durul Gence kimdir? Durul Gence öldü mü? Durul Gence hayatı ve biyografisi
AB ile Polonya arasında kriz! Morawiecki: 'Şantaja izin vermeyeceğim'
Almanya Merkez Bankası başkanından istifa kararı
Seçime giren Türk partilerin oyları düştü
Taksiciler odası ve İBB polemiğinde son durum ne?
Manchester United - Atalanta maçını, HD olarak kesintisiz ,canlı izle!
ABD’li cerrahlar, domuz böbreğini insanda başarıyla test etti
Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe galibiyetini yorumladı: Bazı şeylerin arkasına sığınmamak gerek
Doğuştan COVID-19 bağışıklığına sahip insanlar umut olacak
'El Salvador da Bitcoin'i kabul etmeye hazırlanıyor'

TIMETURK / SAĞLIK / ABD’li cerrahlar, domuz böbreğini insanda başarıyla test etti

ABD’li cerrahlar, domuz böbreğini insanda başarıyla test etti

ABD’li cerrahlar ilk kez bir insana domuz böbreği naklini başarıyla test etti. Çalışmayı yöneten organ nakli cerrahı Dr. Robert Montgomery, nakledilen böbreğin işlevinin test sonuçlarının “Oldukça normal göründüğünü” söyledi.

2 Saat Önce
2021-10-20 12:50:42
ABD’li cerrahlar, domuz böbreğini insanda başarıyla test etti

İlk kez, bir domuz böbreği, alıcının bağışıklık sistemi tarafından anında reddedilmeyi tetiklemeden bir insana nakledildi. Bu test, nakil için insan organlarının ciddi bir eksikliğini gidermeye yardımcı olabilecek büyük bir ilerleme olduğu ileri sürüldü.

UP23A4X6BBNLNBUNUVG6LBABIU

New York City'deki NYU Langone Health'de yapılan prosedür, genleri değiştirilmiş bir domuzun kullanımını içeriyordu, böylece dokuları artık neredeyse anında reddi tetiklediği bilinen bir molekül içermiyordu.

INLRXC3RIJODBG4S47YC5WZ5TE

Araştırmacılar Reuters'e verdiği demeçte, alıcının, ailesi yaşam desteğinden çıkarılmadan önce deneye rıza gösteren böbrek fonksiyon bozukluğu belirtileri olan beyin ölümü gerçekleşen bir hastaydı.

Üç gün boyunca, yeni böbrek kan damarlarına bağlandı ve vücudunun dışında tutuldu.

robert

Çalışmayı yöneten organ nakli cerrahı Dr. Robert Montgomery, nakledilen böbreğin işlevinin test sonuçlarının “Oldukça normal göründüğünü” söyledi.

Böbreğin, nakledilen bir insan böbreğinden “Bekleyeceğiniz miktarda idrar” ürettiğini ve değiştirilmemiş domuz böbrekleri insan olmayan primatlara nakledildiğinde görülen güçlü, erken reddetmeye dair hiçbir kanıt bulunmadığını söyledi.

Montgomery, alıcının anormal kreatinin seviyesinin (Zayıf böbrek fonksiyonunun bir göstergesi) nakilden sonra normale döndüğünü söyledi…

Öte yandan ABD'li bilim insanları parmağının bir boğumu kopan Lee Spievack adlı bir adama daha önce kurutulmuş domuz idrar kesesi tozu ile parmağını tekrar eski haline getirmeyi başarmışlardı.

İspanyol bilim insanları da, domuzdan insana organ nakli konusunda önemli ilerlemeler kaydetmişti.

Domuzu deneylerde son yıllarda sıkça kullanmaya başladığına dikkat çeken bilim insanları, buna örnek olarak da domuz kalp kapakçıkların yıllardır alternatif olarak kardiyoloji kullanıldığını hatırlattı.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş