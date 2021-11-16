DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sezai Karakoç kimdir?
İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam
Sezai Karakoç hayatını kaybetti
Spordan sonra bu besinleri tüketin
Maden ihracatı yüzde 48 arttı
Site otoparkı oto galericilere kiralanmış
Sakarya Gaz Sahası'nda ihale İtalyanlarda
Kuzey Akım 2'de ‘ruhsat’ şoku, doğalgaz fiyatları arttı
İHH bu kış Suriye'ye bin 500 TIR gönderecek
Samuray kılıçlı saldırganın dehşet koleksiyonu
Çiğ tavuk etinin üzerindeki beyaz çizgiler ne anlama gelir?
Sadakataşı kış yardımlarına başladı
Profilo'nun sahibi kim? Profilo kimin? Profilo iflas mı etti?
Et yemeyenler daha sık kalp krizi geçiriyor
'Çip krizi'ne rağmen geçen yılın ihracat rakamları aşıldı

Polonya-Belarus sınırı karıştı!

Polonya güvenlik güçleri gruplara TOMA’lar, göz yaşartıcı sprey ve ses bombaları ile müdahale etti. Sınırdaki bariyerleri yıkmaya çalışan gruplar ise güvenlik güçlerine taş ve sopa fırlattı.

2021-11-16 18:04:45

Belarus-Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışındaki kişilerle Polonyalı güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.

2021_11_polonya2

Belarus'un Grodno şehrindeki sınır boyunca, Irak'tan vize alarak Belarus'a gelen, Avrupa'ya göçme arayışıyla bu ülkeden Polonya'ya geçmeye çalışanlardan bazıları bekledikleri Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktası civarından Polonya topraklarına geçmeye çalıştı.

2021_11_polonya1

Sınır kapısı yakınlarındaki bariyerleri aşmaya çalışan gruplara Polonya güvenlik güçleri TOMA'larla müdahale etti. Sınırdaki bazı gruplar da ara bölgeye girerek Polonya toprakları içindeki güvenlik güçlerine taş ve odun fırlattı. Polonya güvenlik güçleri sınıra yaklaşanlara göz yaşartıcı sprey ile müdahale ederken, ara bölgedeki gruplara ses bombaları da attı.

2021_11_polonya3

Dün, 8 Kasım'dan bu yana çocuk ve kadınların da olduğu 2 bin civarındaki kişi ormanlık alanda kurduğu kamptan ayrılarak, Bruzgi-Kuznitsa sınır kontrol noktası önünde toplanmıştı. Kalabalık, burada oturarak bekleyişe başlamış, geceyi burada kurdukları çadırlarda geçirmişti. AA

İHH bu kış Suriye’ye bin 500 TIR gönderecek

İHH bu kış Suriye’ye bin 500 TIR gönderecek

Krizin başladığı ilk günden itibaren Suriyelileri yalnız bırakmayan İHH, bu kış da onları kimsesiz bırakmayacak. Hayırseverlerin destekleriyle İHH, bu yıl İstanbul ve Anadolu’nun çeşitli illerinden Suriye’ye bin 500 adet insani yardım TIR’ı göndermeyi hedefliyor.
Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret

Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, İstanbul'da Can Göktuğ Boz (27) tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in (28) Ankara'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
İzmir'de bıçaklı, demir çubuklu 'yol verme' kavgası

İzmir'de bıçaklı, demir çubuklu 'yol verme' kavgası

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, trafikte 'yol verme' nedeniyle çıkan, demir çubuk ve bıçakların da kullanıldığı kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Dilipak: Altıncı aşıdan sonra çip takmak istiyorlar

Dilipak: Altıncı aşıdan sonra çip takmak istiyorlar

Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, koronavirüs aşısına ilişkin 'İnsanlara altıncı aşıdan sonra çip takarak insan-hayvan-makina arasında bir network hazırlamak istiyorlar' iddiasında bulundu.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş