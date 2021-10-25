Viyana Sözleşmesi’nin 41.maddesinin hükümleri nelerdir? ABD Büyükelçiliği’nin yapmış olduğu açıklama ne anlama gelmektedir?

Osman Kavala’nın tutukluğunun sonladırılması ile alakalı ortak bir açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği başta olmak üzere 10 ülkenin Büyükelçilikleri Cumhurbaşkanı tarafından “persona non grata (istenmeyen kişi)” ilan edilmişti. Günlerdir Büyükelçilerin akıbetinin ne olacağı beklenirken, bugün Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Twitter üzerinden yaptıkları açıklamada ABD’nin Viyana Sözleşmesi 41.maddeye uyacaklarını vurguladı. Peki Viyana Sözleşmesi’nin 41.maddesinin hükümleri nelerdir? Viyana Sözleşmesi 41.madde ne anlama gelmektedir? ABD Büyükelçiliği’nin yapmış olduğu açıklama ne anlama gelmektedir?

Osman Kavala'nın tutukluğunun sonladırılması ile alakalı ortak bir açıklama yapan Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği başta olmak üzere 10 ülkenin Büyükelçilikleri Cumhurbaşkanı tarafından “persona non grata (istenmeyen kişi)” ilan edilmişti. Günlerdir Büyükelçilerin akıbetinin ne olacağı beklenirken, bugün Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Twitter üzerinden yaptıkları açıklamada ABD'nin Viyana Sözleşmesi 41.maddeye uyacaklarını vurguladı. Peki Viyana Sözleşmesi'nin 41.maddesinin hükümleri nelerdir? Viyana Sözleşmesi 41.madde ne anlama gelmektedir? ABD Büyükelçiliği'nin yapmış olduğu açıklama ne anlama gelmektedir?

Günlerdir polemik haline gelen ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda Büyükelçiliklerinin tutuklu Osman Kavala hakkında yapmış olduğu “serbest bırakılsın” açıklaması, Cumhurbaşkanı tarafından son derece sert bir şekilde eleştirildi. Cumhurbaşkanı'nın “Bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz” diyerek “istenmeyen kişiler” ilan ettiği Büyükelçilerin akıbetinin ne olacağı günlerdir kamuoyunun gündemindeydi. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklama ile, ABD'nin Viyana Sözleşmesi 41.maddesine riayet edeceklerini bildirdi.

Yapılan bu açıklama ile geri adım atan ABD Ankara Büyükelçiliğini Hollanda ve Kanada Büyükelçilikleri de takip etti.

Viyana Sözleşmesi 41.maddesi nedir?

2 Mart-14 Nisan 1961 yılında Viyana'da bir araya gelen ve Diplomatik İlişkiler ve Bağışıklıklara Dair Konferansı neticesinde ortaya konan 53 maddelik diploması hukuku alanında uluslararası bir sözleşmedir. 24 Nisan 1964 yılından itibaren kullanılan Viyana Sözleşmesi, ülkeler arasındaki diplomasi hukukunda oldukça etkin ve kabul gören bir sözleşme niteliğindedir. 192 devletin kabul etmiş olduğu Viyana Sözleşmesi, günümüzde de geçerliliğini korumaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada bahsedilen 41.maddede ise şu hükümler yer almaktadır;

1. Kabul eden Devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmek, ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin, bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her şahsın görevidir. Anılan Devletin iç işlerine karışmamak da bu şahısların keza görevidir.

2. Gönderen Devlet tarafından kabul eden Devlet nezdinde yapılması misyonun uhdesine tevdi olunan bütün resmî işler, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığı veya mutabık kalınacak başka Bakanlık ile veya

aracılığıyla yürütülür.

3. Misyonun binaları, misyonun bu Sözleşmede belirtilen görevleri veya diğer genel uluslararası hukuk kuralları veya gönderen ve kabul eden Devlet arasında yürürlükte olan özel anlaşmalar ile bağdaşmayacak bir tarzda kullanılmaz.

Viyana sözleşmesi 41.madde ne anlama gelmektedir?

Viyana Sözleşmesi'nde yer alan 41.maddeye göre Büyükelçiliklerin bulundukları ülkelerin iç işlerine ve yargı sistemine karışmaları engellenmektedir.

ABD Büyükelçiliği'nin yapmış olduğu açıklama ne anlama gelmektedir?

Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan “ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41.maddesine riayet etmeyi teyit eder” açıklama Türkiye'nin gündeminde oturdu. ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan bu açıklama ile 18 Ekim tarihinde Osman Kavala'nın tutukluluğunun sonlandırılmasına dair açıklamadan geri dönüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.