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TIMETURK / YAŞAM / BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi'nden Büyükkılıç'a ziyaret

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi'nden Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc'i makamında kabul etti.

2 Saat Önce
2021-10-25 17:14:30
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi'nden Büyükkılıç'a ziyaret

Başkan Büyükkılıç, ziyarette, pek çok güzelliği ve özelliği ile Orta Anadolu'nun lideri konumunda olan Kayseri'nin tüm güzelliklerini anlattı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc'ı makamında ağırlayan Başkan Büyükkılıç, konuğuna6 bin yıllık kadim bir tarihe sahip olan Kayseri'yi anlattı.

Başkan Büyükkılıç, Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc ve ekibine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Leclerc ise, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi vererek, göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

Daha sonra Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc'ı ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte Büyükşehir Belediyesi girişinde bulunan “E-38” Sanat Sergisi'ni gezdi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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