Siyasette lafa değil gafa bak!

Türk siyasetine damga vuran isimler sadece politik icraatları ile değil yaptıkları gaflarla da sık sık gündeme geliyorlar....

Türk siyasetine damga vuran isimler, dönemlerinde yaptıkları eylemler kadar sözleriyle de anılmaktalar.

Kimi siyasiler hiciv konusunda uzmanlaşırken kimileri özlü sözleri kimileri ise hal ve davranışlarıyla da siyasi tarihimize kazınmışlardır.Bunlar arasında liderlerin gafları ise hiç unutulmadan bugüne dek ulaşmış bir nevi siyasi belleğimizi oluşturmuştur.

İşte Türk siyasetinden en çarpıcı kareler:

LAF CAMBAZI DEMİREL

Neresini sıkacaktım?

60'lı yıllar… Kıbrıs meselesi nedeniyle İngiltere'yle Türkiye'nin arası kötü. Tam da bu sırada Demirel İngiltere'ye ziyarete gidiyor. Dönüşte gazetecilerle arasında geçen diyalog ise şöyle:

-Efendim, neden İngiliz Dışilişkiler Bakanı'nın elini sıktınız?

-Neresini sıkacaktım kardeşim.

Benzin vardı biz mi içtik?

Süleyman Demirel'in, zamanında benzin yokluğu hakkında kendisine gazetecilerden yönelen sorulara verdiği efsanevi cevap.

Bu cevap şöyle; Benzin vardı biz mi içtik? Su mu daha değerlidir benzin mi? Tabii ki su, benzin içilmez ama su içilir.

Ben altı kere gittiysem yedi kere geldim: Başbakanken bir programda kendisine "sizi o bulunduğunuz yerden altı defa indirdiler, hala orada nasıl duruyorsunuz?" diyen gazeteciye verdiği cevap

Beşiktaş'ı niye sormuyorsun?: (kendisine fenerbahçeyi mi, yoksa galatasarayı mı tuttuğunu soran muhabire cevaben)

TANSU ÇİLLER'DEN NOTLAR

Tansu Çiller de gerek muhalefette gerekse hükümette yer aldığı süreçte birbirinden ilginç gaf ve söylemleriyle dikkati çekmişti...İşte bunlardan bazıları:

Cenab-ı Allah'ı size emanet ediyorum.

Haydar Aliyev için Haydar Ali Bey

Sevgili Zeytinburunlular; (İstanbul'un ilçesi olan Zeytinburnu insanına hitap etmeye çalışıyor)

Bir afetten sonra: “Ölü kaybı olmamıştır"

Mecliste: “Mesut Yılmaz iktidarsızdır.” (İstikrarsızdır demeye çalışıyor.)

Samsun mitinginde: “Futbol takımınızı Birinci Lig'e çıkarayım mı?” (Oysa Samsunspor yıllardır Birinci Lig'dedir.)

Gökhun Yazıtları (Göktürk Yazıtları demeye çalışıyor.)

Mübarek kurban şeker bayramınız kutlu olsun.

Deccal değil Yılmaz olsan ne farkeder? (Yılmaz değil deccal olsan ne farkeder demek istiyor.)

Samsunlulara: “Merhaba Antalya”

DEVLET BAHÇELİ'NİN DİLİ SÜRÇERSE

MHP lideri Bahçeli de dil sürçmeleri ile daha çok ön planda yer alıyor:

işsizlikten bahseden Devlet Bahçeli işsizsizlik sayısını istatistiksel rakamlara vurunca olan oldu ve "altımilyon insan işsiz" diyeceği yere "işsazı issinin issassız" dedi

Etnik unsurlardan bahseden Devlet Bahçeli "36 etnik unsur" demek isterken "36 esnik örsün" diyor

Halkın sosyal ve ekonomik düzeyinden bahsederken... Maddi durumları olmadığından çocukların alamadıkları bisküvitlerden bahsederken dil sürçmesi olsa gerek ağzından bisküvi demek isterken "Püskevit" diyerek çıkan gafı ile uzun süre gündemimizi meşgul etti.

Galatasaray'ın 19. ligdeki şampiyonluğunu kutlamak isteyen Devlet Bahçeli dili sürçünce "Şampiyon Galatasaray" demek isterken "Şampuan Galatasaray" dedi

Bahçeli Ülkü ocakları 7. dönem mezuniyet töreninde yaptığı konuşmanın ardından kapanış yapmak üzere "Ne Mutlu Türküm Diyene" dedikten sonra ikinci sefer "Ne Mutlu Ülkücüyüm Diyene" demek istedi ama salondakilerin kendisini tekrarlamasından dolayı söyleyemedi ikinci bir sefer atağa geçip "Ne Mutlu Ülkücüyüm Diyene" demek istedi fakat salondakilerin yeniden tekrarlamasından doalyı sözünü bitiremedi ve Bahçeli'nin "Bi müsade edin" sözleri dikkat çekti.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN DERLEME

Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi hayatında diğer liderler gibi gaflara imza attı...

Tarsus'ta konuşan Erdoğan, Muharrem İnce'yi eleştirirken 80'li yıllara atıfta bulunarak “‘Komünistler ‘köprüleri satacağız' dedi. Özal sattırmadı” ifadelerini kullandı. Oysa köprüleri satmak isteyen Turgut Özal'dı. Özal'ın özelleştirme çabalarına karşı çıkan ise dönemin Halkçı Parti Lideri Necdet Calp idi

2019'un Mart ayındaki parti grup toplantısından konuşan Erdoğan'ın kullandığı ifade aynen şöyle: “Bu millete efendi olmaya geldik, hizmetkar olmaya değil!”

7 Haziran Yerel Seçimleri öncesi Samsun'da katıldığı toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan Düzce depremi yerine ‘Düzce mitingi', Bingöl depremi yerine de Bingöl mitingi ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasının devamında Simav depremini anlatırken şu gafa imza attı: ” Simav mitingini yaşadık. Anında yeni Simav inşa ettik.”

Hatay mitinginde Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi karıştırarak, “Ben, belediyecilikten geldim, sen nereden geldin Bahçeli? Bahçeli SSK'nın Genel Müdürlüğü'nü yaptı” dedi.

Eskişehir mitinginde, yolsuzluk iddialarını gündemde tutan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, “Ben evlatlarıma helal lokma yedirmediğim halde” diye başlayan bir cümle ile tarihi gaflarından birine imza attı.

2014 yılına ait bir konuşmasında 1980 öncesinde çok yoğun çalıştığını ve eve her gece geç gittiğini anlatan Erdoğan, büyük kızı Esma'nın bir gece kendisine not yazdığını belirterek: “Büyük kızım bir kez serzenişte bulundu. Niye geç geldin serzenişi değildi. O bize hasret biz de onlara hasrettik. O zaman mücadeleler bugünkü gibi değil. Bir gece yatak odasının kapısına büyük kızım not asmış babacığım bir geceni de bize ayır diye” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın büyük kızı Esma Albayrak'ın 1983 doğumlu olduğunu hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı yalanladı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU DA POTADA

CHP Lideri çok sık gaf yapanlardan...

Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilere verdiği yeni yıl resepsiyonunda Fenerbahçe tutkusunun sebebini "Çocukluğumuzda Lefter çok iyi bir kaleciydi, ondan etkilenip Fenerli oldum." Şeklinde açıkladı. O sırada Lefter'in kaleci olmadığını hatırlayan bir gazeteci devreye girdi: "Efendim bildiğim kadarıyla Lefter kalecilik yapmadı." Kılıçdaroğlu da biraz şaşkın: "Sanırım bir ara yaptı." cevabını verdi.

Referandum öncesi darbelere gerekçe oluşturduğu belirtilen TSK İç Hizmetler Kanunu'nun 35. maddesinin kaldırılmasına yönelik teklifte bulanan CHP bundan da geri adım attı. Bir kanun teklifiyle maddenin metinden çıkarılmasını isteyeceklerini belirten CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra yaptığı açıklamada 'tamamen kaldırma' yerine 35. maddenin değiştirilmesini isteyeceklerini söyledi.

12 Eylül referandumu öncesi son 'hayır' mitingini İstanbul'da gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, burada oy kullanamayacağını anlayınca Ankara'ya gitti. Ancak Ankara'da da seçmen kaydı çıkmamıştı. YSK ile yoğun görüşme trafiğine giren CHP yönetimi başarılı olamadı.Halbuki 6 Ağustos günü Zaman Gazetesi Kılıçdaroğlu'nun oy kullanamayacağını duyurmuştu.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışı için şehre gelen Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun Belediye Meclis Salonu'nda verdiği brifinginde 'denizleri' karıştırdı.

İzmir Körfezi'nin temizlendiği anlatılırken, "Başkan Haliç'i temizleyecek ve İzmirliler Haliç'te yüzecek." dedi.

Ağustos ayında çıktığı Karadeniz turun kapsamanda Hopa'da halka seslenen Kılıçdaroğlu, 2005 yılında ölen Kazım Koyuncu'ya selam gönderdi.

ılıçdaroğlu "Kazım Koyuncu gibi bir sanatçınız var, yürekli bir sanatçı tuttuğunu koparan bir karakter. Bir Karadeniz fırtınası. Ona da burdan selam gönderiyoruz" diye seslendi.

Kılıçdaroğlu Kastamonululara hitap ederken, "İstiklal Marşı şairimizin" Kastamonu'da Kurtuluş Savaşımızı desteklemek için "fetva verdiğini" söylemiş ve bunu iki kez tekrar etmişti. Oysa fetva vermek için Mehmet Âkif Ersoy'un dini bakımdan da hukuki bakımdan da yetkisi yoktu.

MERAL AKŞENER GAF YAPARSA

İYİ Parti lideri az ama öz gaf yapıyor...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuştu. Akşener, konuşmasının son bölümünde, partisinden bahsederken, 'İYİ Parti' yerine 'AK Parti' dedi. 'Milletimiz, şaşmaz ferasetiyle bugünleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu' diyen Akşener, cümlesini hemen 'İYİ Parti'yi kurdu.' diye düzeltti. Salonu kahkahaya boğan anlarda Akşener'in suratının düştüğü görüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.