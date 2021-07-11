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TIMETURK / EKONOMİ / Analiz: Kredi genişlemesi, finansal istikrar ve getiri eğrisi

Analiz: Kredi genişlemesi, finansal istikrar ve getiri eğrisi

ABD’de birkaç veri iyi, birkaç veri de kötü geliyor. Nette ekonomik toparlanma momenti destekleniyor, ancak özellikle istihdam ve ücretler bağlamında demografik, sosyokültürel ve etnik bağlamında farklılıklar var...

3 Saat Önce
2021-07-11 20:43:16
Analiz: Kredi genişlemesi, finansal istikrar ve getiri eğrisi

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Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan "ABD: Kredi genişlemesi, finansal istikrar ve getiri eğrisi..." başlıklı analizinde, "Tahvil getiri eğrisinin uzun tarafı, özellikle ana bölge ekonomilerinde ortaya çıkan varyant riskleriyle beraber gelen talebin etkisiyle yataylaşma yönünde hareket etti. Bu hareketin geçiciliğini veya ne kadar geçerli olacağını “tabana yayılan ekonomik büyüme” ve enflasyon endişelerinin durumu belirleyecek, ki Merkez bankalarının daha sonraki yıllara ilişkin enflasyon beklentilerini artırmakta olduğu bir dönemde sanılandan daha uzun bir yüksek enflasyon dönemi geçirilmesi olası. Ancak 5 – 10 yıllık enflasyon break even'larında tarihi yükselişler görmüyor olmamız, uzun dönem enflasyon beklentilerine bir sıçrama olmadığını gösteriyor. Tahvillerde de bir enflasyon korkusu fiyatlamasının geçerli olmadığını görüyoruz. Ancak, asıl durumun ortaya çıkması için varyant endişelerinin ve ekonomik soğuma gibi bir etki olup olmayacağını da anlamak gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

"Rotatif krediler yıllık %11,4 oranında artarken, rotatif olmayan krediler yıllık %9,5 oranında arttı"

"ABD'de birkaç veri iyi, birkaç veri de kötü geliyor. Nette ekonomik toparlanma momenti destekleniyor, ancak özellikle istihdam ve ücretler bağlamında demografik, sosyokültürel ve etnik bağlamında farklılıklar var." diyen Erkan Analizini şöyle sürdürdü:
"Ekonomiye katkı veren bir işgücü piyasasının, nitelikli ücret artışlarıyla desteklenmesi gerekli. Fed, sadece manşet verilere bakmıyor elbette, bu bakımdan varlık alımlarını azaltmaya başladığında bunun faizleri toparlanmadan uyumsuz bir şekilde yükseltecek bir doğrultuda yapmamaya özen göstereceklerdir. Fed'in yayınladığı veriye göre; Mayıs ayında tüketici kredileri mevsimsellikten arındırılmış yıllık %10 oranında arttı. Rotatif krediler yıllık %11,4 oranında artarken, rotatif olmayan krediler yıllık %9,5 oranında arttı. Kredi kartlarında %14,61, bireysel kredilerde %9,58 ve otomobil kredilerinde %5,3 yıllık artış görülmekte. Diğer taraftan, 0 oranların uzun süre sürdürülmesinin yarattığı kredilerde ısınma etkisi var ki, düşük oranların aynı zamanda oluşturduğu yüksek talep fiyatları da yükseltiyor. Ev ve araba fiyatlarının yeniden yükselmesi, krizden çıkış döngüsü için iyi haber ancak bunun bir de balon patlama efekti de var. Genelde, 8-10 yılda bir çıkan finansal krizlerin temelini ve döngüsünü de bu bileşenler oluşturmakta"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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