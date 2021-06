Kılıçdaroğlu’ndan ‘ittifak’ ve ‘adaylık’ açıklaması

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, HDP'nin ittifak açıklamasına ilişkin, 'Onların yaptığı açıklama gayet açık, net. Bizim ittifakımız da belli. Kimlerle ittifak yaptığımız da belli. Eğer cumhurbaşkanlığı konusu gündeme gelirse oturur ittifak bileşenleri liderleri olarak konuşuruz, kararımızı veririz' dedi.

Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanları Çalıştayı kapsamında gazetecilerle gerçekleştirdiği buluşmada, Gaziantep'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte istedikleri oy oranlarına ulaşamadıklarını, sıklıkla ziyaretler gerçekleştirerek, sorunları aşacaklarını söyledi.

Gaziantep'teki CHP yönetiminin geçmişte sorunlu olduğunu, bunun da Gaziantep halkına güven vermeyen tablolara yol açtığını ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu çözmek istedik. 'Yeni yapılanmaya ihtiyacımız var' dedik. Topluma, Gaziantepliye güven veren, rahatlıkla her kesimle konuşabilen, var olan sorunları dillendiren yapının ortaya çıkmasını arzu ettik. Öncelikle geçici heyet oluşturduk. Yeni bir kadroyla, anlayışla yola çıkacağız. Bizim için son derece önemli. Geçmişte parti içerisindeki tartışmaların sadece partiye değil parti içerisindeki demokrasiye zarar veren noktaya taşındığını biliyoruz. Bunun önüne geçmek istedik. Kongrelerimiz olacak. İnsanlar demokratik olarak oylarını kullanacaklar. İl başkanımdan şu çabayı da göstermesini isterim. Gençlerin ve kadınların partiye ilgilerini gördüm. Dolayısıyla partiye üye olmaları yönünde yapacakları çalışma son derece önemli."

Kılıçdaroğlu, eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile ilgili iddialara ilişkin, "Kendisi görevinden ayrıldı ama hiçbir işlem yapılmadı. 'Yapanın yaptığı yanına kar kalır' mantığı burada da geçerli oldu. Normalde olması gereken, eğer bir bakan yönettiği bakanlığa yakınları dolayısıyla mal satıyorsa her şeyden önce bu ayıp ama siz ayıbı görmüyorsunuz, çalana hesap sormuyorsunuz? Çaldığıyla kalıyor. Sonra hep beraber diyoruz ki ne olacak bu memleketin hali? Memleketin hali böyle gitmez." değerlendirmesinde bulundu.

Çok sayıda Suriyelinin yaşadığı Gaziantep'te bazı sorunlar yaşandığının belirtilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, Suriyelilerin, ülkelerinde barış ortamının sağlanarak vatanlarına dönmeleri gerektiğini belirterek, bu noktada Avrupa Birliğinin harekete geçmesinin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Biz bir ittifakın içerisindeyiz. Bizim ittifakımızın adı Millet İttifakı. Bizde demokratik kurallar geçerli. Demokratik kurallar neyi öngörüyorsa o çerçevede hareket ediyoruz. Eğer cumhurbaşkanlığı konusu gündeme gelirse oturur ittifak bileşenleri liderleri olarak konuşuruz, kararımızı veririz. Eminim o kurallara da bütün arkadaşlarımız uyar." ifadesini kullandı.

Erken seçimle ilgili soruları da cevaplayan Kılıçdaroğlu, var olan iktidarın sorun çözme kapasitesini kaybettiğini ve yeni sorunlar yarattığını iddia etti.

Kılıçdaroğlu, Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili iddialara ilişkin bir soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Eğer bir ülkede yargı çalışmıyorsa savcılar yasa dışı işlemler konusunda harekete geçmiyorsa o ülkede adalet yoktur. Türkiye'de iktidar yargı üzerine hegemonya kuruyorsa yargı görevini yapmamaktadır. Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkmasına kim izin verdi? Mal varlıkları üzerindeki hacizleri kim kaldırdı? Hacizleri kaldıran dönemin cumhuriyet başsavcı yardımcısı, Adalet Bakanlığına bakan yardımcısı olarak nasıl gitti? Sezgin Baran Korkmaz gibi adam Türkiye'de at oynatıyorsa, yargıyı istediği gibi düzenliyorsa arkasında ciddi siyasi bir güç vardır. Bu konuda konuşması gereken en tepede, bir numaralı koltukta oturan kişidir. Kendisinin sesi bile çıkmıyor. Kendi bakanı, 'bir siyasetçiye 10 bin dolar veriyor' diyor, bakanını çağırıp bu siyasetçi kim diye sormuyor. Bu soruyu sormayan kişi yolsuzluğa ortak olan kişidir. Bir daha ifade edeyim, belki tazminat davası açarsa iki kez tekrarladı diye dilekçesinde yazsın. Yolsuzluğa sessiz kalan kişi, yolsuzluğu sorgulamayan kişi yolsuzluğa ortak olan kişidir. Çıksınlar aksini söylesinler, 'biz ortak değiliz, soruşturma açtık' desinler. Verilecek hesapları var. Türkiye'de böyle bir çürümeye hiç tanık olmadım. En tepedeki konuşmuyor. 'Yeraltı çeteleri konuşur biz muhatap olmayız' diyor. İçişleri Bakanı yeraltı çetesinin üyesi mi? Senin bakanın söylüyor. Sen ses çıkarmıyorsun. O siyasetçiyi her gün, her hafta görüyorsun. Seninle aynı masaya oturuyor. Herkesin bildiği siyasetçi kimse seslendiremiyor. Türkiye'yi bu rezaletten çıkaracağız, arındıracağız. Bu ülkenin namuslu vatandaşlarıyla birlikte çözeceğiz."

"HDP ittifakı" sorusu

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, "HDP'li yöneticilerle görüştüğümüzde ittifaka hazır olduklarını söylüyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"(HDP ittifaka hazırdır) ilk defa sizden duyuyorum. Benim bildiğim Genel Başkan Mithat Bey açıklama yaptı. 'Biz ittifak içerisinde değiliz, ittifak da yapmayacağız' diye... Yaparlar, yapmazlar böyle düşünceleri var mı ben müneccim değilim. Onların yaptığı açıklama gayet açık, net. Bizim ittifakımız da belli. Kimlerle ittifak yaptığımız da belli. Yerel seçimlerde de diğer seçimlerle de oy birliğiyle kamuoyuna açıkladık. İttifak olmak zorundadır. İkili bir ittifak var Türkiye'de. Bir devleti soyulacak organ olarak görenlerin, Türkiye'nin itibarını yerle bir edenlerin ittifakı. Artı kendi topraklarından bayrağı indirip Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıranların ittifakı. Öbür ittifak da gerçek anlamda milliyetçilerin, yurtseverlerin demokrasiden yana olanların ittifakı. Biz ikincisinde yerimizi aldık."

