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Avni Burak Yenice kimdir? Avni Burak Yenice ölüm nedeni nedir?

Avni Burak Yenice kimdir? Avni Burak Yenice ölüm nedeni nedir?

Avni Burak Yenice kimdir? Genç oyuncu Avni Burak Yenice'den gelen acı haber herkesi üzdü. Avni Burak Yenice geçirdiği ameliyat sonrası beyin damarlarında çatlama nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberi Oyuncular Sendikası da duyurdu. Sendikadan yapılan açıklamada 'Sevgili üyemiz, genç meslektaşımız Avni Burak Yenice hayatını kaybetti.' denildi. Peki Avni Burak Yenice ölüm nedeni nedir? Avni Burak Yenice kimdir?

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20.06.2021 12:48:06
Avni Burak Yenice kimdir? Avni Burak Yenice ölüm nedeni nedir?

Avni Burak Yenice kimdir? Genç oyuncu Avni Burak Yenice'den gelen acı haber herkesi üzdü. Avni Burak Yenice geçirdiği ameliyat sonrası beyin damarlarında çatlama nedeniyle hayatını kaybetti. Acı haberi Oyuncular Sendikası da duyurdu. Sendikadan yapılan açıklamada 'Sevgili üyemiz, genç meslektaşımız Avni Burak Yenice hayatını kaybetti.' denildi. Peki Avni Burak Yenice ölüm nedeni nedir? Avni Burak Yenice kimdir?

Avni Burak Yenice kimdir?

Avni Burak Yenice 30 yaşındaydı. Avni Burak Yenice seslendime sabatısıydı. Avni Burak Yenice 30 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Avni Burak Yenice Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Osman Can Yenice'nin de oğluydu. Genç sanatçı 30 yaşında hayatını kaybetti. 

Avni Burak Yenice hayatını kaybetti

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Avni Burak Yenice, beyin damarındaki çatlama sonucu yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, bu hafta içinde geçirdiği ameliyat nedeni ile hastaneye kontrole giden Avni Burak Yenice kontrol sırasında birden fenalaştı. Solunum sıkıntısı çeken Avni Burak Yenice'ye hastanede doktorlar tarafından müdahale edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Avni Burak Yenice kurtarılamadı ve genç yaşında hayata gözlerini yumdu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Genel Sekreter Yardımcısı Osman Can Yenice'nin de oğlu olan Avni Burak Yenice, beyin damarında meydana gelen çatlama nedeniyle yaşamını yitirdi. Yenice, 30 yaşındaydı.

Sedika acı haberi paylaştı

Oyuncular Sendikası'ndan Avni Burak Yenice'nin ölümüne ilişkin yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: "Sevgili üyemiz, genç meslektaşımız Avni Burak Yenice hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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