'En geç 2 sene içinde bütün Suriyelileri, Afganları hepsini göndereceğiz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki bütün Suriyelileri ve Afganları 2 yıl içinde ülkelerine göndereceğini belirterek, "Bu memlekette kendi karnımızı doyurduk da onlar mı kaldı? Bu konuda çok duyarlıyım, ırkçılık yapmıyorum, gelen kişilere kızmıyorum, onları getirenlere kızıyorum." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Kılıçdaroğlu, Derinkuyu ilçesi Yazıhüyük beldesinde, sulamada kullandıkları elektriğin faturasını ödeyemediklerini öne süren çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Çiftçilerin bir römorkun üstünde sergilediği ve geçen yıl ile bu yılın fiyat artışlarını gösteren tarım ürünleri hakkında İlçe Ziraat Odası Başkanı Yavuz Şen ve çiftçilerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, çiftçilerin, arpasını, buğdayını, mısırını derleyip toparlayıp belli bir karla sattıklarını ve bu şekilde geçimlerini sağladıklarını söyledi.

Tarımın bütün dünyada stratejik sektör olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Çiftçiye her türlü desteğin verilmesi lazım. Bununla ilgili parlamentoda 2006 yılında bir kanun çıktı. Kanunun adı 'Tarım Kanunu'. Kanunun 21. maddesine göre 'çiftçiye her yıl bütçeden milli gelirin en az yüzde 1'i oranında pay verilir' diyor. Bugüne kadar yüzde 1 oranında bir pay verilmedi. Çiftçinin şu anda devletten 211 milyar lira alacağı var. Bir daha ifade edeyim, çiftçinin devletten kanuna göre en az 211 milyar lira alacağı var. Şimdi bu alacağı ödenmediği gibi yeteri kadar teşvik de verilemiyor. Gübre fiyatı sadece sanmayın burada böyle, Türkiye'nin neresine gidersek gidelim aynı fiyat zaten. Gübre fiyatı almış başını gidiyor. Diğerleri de aslında tohumdan tutun da elektriğe kadar, ilaca kadar her şey dolara endeksli. Dolayısıyla fiyatlar sürekli artıyor ve çiftçi de elde ettiği ürünün karşılığını alamıyor. Normalde iyi bir planlama yapılması lazım ve o planlama çerçevesinde de çiftçiye belli bir gelirin devlet tarafından garanti edilmesi lazım. Maliyeti kaç lira bunun, '100 lira' diyelim, 25 lira kar verecek."

Bir çiftçinin, "Başkanım, dolarları bulamadılar mı? Dolarları da yok." demesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Onu hallettiler, 128 milyar doları hallettiler ama benim size bir sözüm var, Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda bütün bu rezaletlere son vereceğim. Çiftçi kazanacak, üreten kazanacak, esnaf kazanacak, sanayici kazanacak. Yani kim üretiyorsa, kim alın teri döküyorsa desteği ona vereceğiz. Öyle gidip de devleti soyanın peşinden devlet gitmeyecek. Devleti soyanın hesabını soracağız. Neden soydun kardeşim? 128 milyar dolar eğer bizde olsaydı kefen paramız olsaydı herhalde bu kadar da zam gelmezdi. Bütün bunların hepsini biliyorum, hepsini çözerim. Allah'ın izniyle de desteğinize ihtiyacımız var." diye konuştu.

En son bir soru önergesinde, çiftçinin elektrik borcunun 22 milyon lira olduğunu dile getirdiklerini anımsatan Kılıçdaroğlu, Türkiye genelinde çiftçi kazanamadığı için bu borcunu ödeyemediğini belirtti.

Bir çiftçinin, Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüdüğünün açıklandığını hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, "Valla, birileri büyüdü, yalnız çiftçi hariç, esnaf hariç, manav hariç, bakkal hariç. Bunlar büyümedi ama birileri büyüdü, onu biliyoruz. Sandık gelecek sabredin, benim sizden isteğim bu. Sandık gelecek, sabredin." ifadesini kullandı.

"En geç 2 sene içinde bütün Suriyelileri, Afganları hepsini göndereceğiz"

Kılıçdaroğlu, bir çiftçinin, "Türkiye'deki Suriyeliler hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Hiç meraklanma en geç 2 sene içinde bütün Suriyelileri, Afganları hepsini göndereceğiz. Hiç endişe etmeyin. Bu memlekette kendi karnımızı doyurduk da onlar mı kaldı? Bu konuda çok duyarlıyım, ırkçılık yapmıyorum, gelen kişilere kızmıyorum, onları getirenlere kızıyorum. Onları davulla, zurnayla kendi memleketlerine göndereceğim. Herkes kendi memleketine gitsin. Orada huzur içinde yaşasın. Yardımsever gene orada da yardım eder. Burada değil ama oraya yarım edin. Onların can güvenliğini sağlayacağım. Onlara yardım edeceğim. Evini, yolunu, okulunu yapacağım. Kendi memleketlerine gitsinler. 'Hem yerli, hem milliyiz' diyorlar, Türkiye'nin dokusunu değiştirdiler, etnik yapısını değiştiriyorlar. Biz bunları kaldıracağız."

Bir çiftçinin, "Afganistan 24 saatte teslim oldu, hiç mi vatansever yokmuş içinde?" sözlerinin ardından Kılıçdaroğlu, "Hepsi burada. Afgan gençler burada, biz de askeri oraya gönderiyoruz. Bizim askerin kanı satılık mı Allah aşkına. 2 bin 900 kilometre ötede, 2 bin 900 kilometre öteye neden gitsin bizim askerimiz? Bizim askerimizin burnu kanamasın, ayağına taş değmesin." değerlendirmesinde bulundu.

Suriyelilere 40 milyar dolar verdiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, 40 milyar doları bu ülkenin üreticisine, çiftçisine, alın teri dökene vermeleri durumunda ülkenin şaha kalkacağını aktardı.

"Sandık gelecek, bundan kaçma şansları yok"

Şimdi freni patlamış bir kamyonda yokuş aşağı gittiklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Allah sonumuzu hayreylesin diyorum. Sandık gelecek, bundan kaçma şansları yok. Sandık gelecek, oturup bunlara demokratik yollardan bir ders vereceğiz." dedi.

Bir kadının, "Hayvanların hakkını çıkarıyorlar, biz kadınların hakkı nerede?" diye sorması üzerine Kılıçdaroğlu, "Kadınların haklarını da vereceğiz, hiç şüpheniz olmasın. Hele sizin hakkınız ödenmez zaten. Annelerin hakkı ödenmez." yanıtını verdi.

Kadının, oğlunun FETÖ'den dolayı işten atıldığını, mahkemede yargılamasının yapılmadığını ve 6 yıldır herhangi bir işe giremediğini iddia etmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Hiçbir şeyi yoksa ben söz verdim, dosyasında hiçbir şey yoksa, eğer hakkında hiçbir soruşturma yoksa, hepsini görevlerine iade edeceğim. Bir kararname ile hepsini... Bakın, devlet kinle yönetilmez, devlet öfkeyle yönetilmez. Suçu yoksa iade edeceğim. Bunu halledeceğiz, siz hiç merak etmeyin." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Derinkuyu ilçesinde esnaf gezisi yapıp vatandaşlarla sohbet etti, kendisine ikram edilen çayı içti, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

