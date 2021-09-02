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TIMETURK / DÜNYA / Üzerinde yüründüğü zaman ampulü yakacak kadar enerji toplayan ahşap zemin

Üzerinde yüründüğü zaman ampulü yakacak kadar enerji toplayan ahşap zemin

İsviçre’de çalışan araştırmacılar, ayağımızın altında bulunan ahşap zeminlerden bir ampulü yakacak kadar enerji üreten nano üreteç geliştirdiler.

42 Dakika Önce
2021-09-02 12:07:56
Üzerinde yüründüğü zaman ampulü yakacak kadar enerji toplayan ahşap zemin

İsviçre'de çalışan araştırmacılar, tam da ayağımızın altında bulunan beklenmedik bir enerji kaynağından; ahşap zeminlerden yararlanmışlar. Dün Matter bülteninde yayımlanan makalede sunulan nano üreteç, ahşabın ayak trafiğinden enerji üretmesini sağlıyor. Bilim insanları ayrıca, nano üreteçlerinde kullanılan ahşabı da silikon bir kaplama ve gömülü bir nano kristal bileşimi ile geliştirmiş. Bunun sonucunda ortaya çıkan cihaz, 80 kat daha verimli olmuş; LED lambalara ve küçük elektronik cihazlara güç sağlayacak kadar…

Araştırma takımı, elektrotların arasına işlevsel hale getirilmiş iki ahşap parçası yerleştirip ahşabı bir nano üretece dönüştürerek işe koyulmuş. Bu ahşap parçaları, kurutucudan yeni çıkan tişörte yapışmış bir çorap gibi üzerlerine basıldığı zaman meydana gelen tekrarlı temas ve ayrılmalar ile elektrik yüzü kazanıyor. Bu olguya triboelektrik etki adı veriliyor. Bir cisimden diğerine geçebilen elektronlar, elektrik meydana getiriyor. Fakat ahşaptan nano üreteç yapma bakımından bir sorun mevcut.

Ahşap, elektron kazanıp kaybetme yönünden doğal bir eğilim taşımıyor. Bu yüzden araştırmacılar, ahşabın triboelektrik özelliklerini artırmak için bir yüzeyini polidimetilsiloksan (PDMS) ile kaplamışlar. Bu madde, temas durumunda elektron kazanıyor. Ahşabın diğer yüzeyi ise zeolitik imidazolat yapı-8 (ZIF-8) adı verilen nano kristaller ile işlevsel hale getirilmiş. Bu maddeler, elektron kaybetmeye yönelik yüksek bir eğilim sergiliyor.

Kaynak: popsci.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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