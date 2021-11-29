'Bugün seçim olsa ne olur?' sorusuna yanıt veren Bülent Arınç, 'Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı.' açıklamasında bulundu.

Eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç, İngiliz BBC'ye konuk oldu.

Türkiye ile ilgili sorulara yanıt veren Arınç, burada gündemle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Muhalefetin ısrarla talep ettiği erken seçimler için de konuşan Arınç, olası bir seçim ihtimaline ilişkin sorulan soruya, net cevap vermekten kaçındı.

"BUGÜN GÖREMİYORUM"

"Bugün seçim olsa ne olur, öngörünüz nedir?" sorusuna Arınç "Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı. Eskiden pencereden baktığım zaman 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonrasını görebiliyordum. Bugün göremiyorum. Siz görebiliyorsanız bana da söyleyin. Şu anda göremiyorum ama ben AK Parti'nin başarılı olmasını istiyorum, başarılı olacağına inanıyorum." ifadeleriyle cevap verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.