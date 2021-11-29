Sinovac ve Biontech aşısı Omicron varyantına karşı etkili mi? Koronavirüs (Kovid-19) salgını ülkelerin birinci gündem maddesi olmaktan çıkmak üzereyken Güney Afrika kaynaklı ortaya çıkan yeni varyant herkesi endişelendirmeye başladı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Omicron adı verilen koronavirüs mutasyonu için 'endişe verici' sınıflandırması yapıldı. Bulaşma oranı oldukça yüksek olan Omicron varyantının 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor. Aşı olan insanlar 'Omicron varyantı aşılılara bulaşır mı? Sinovac ve Biontech aşısı olanlar Omicron varyantını hafif mi atlatır? sorularına yanıt arıyor.

Sinovac ve Biontech aşısı Omicron varyantına karşı etkili mi? Bir koronavirüs varyantı daha dünyayı diken üstünde tutmaya başladı. Tan vsalgın aşılamalar ile kontrol altına alınıyor derken bu kez yeni bir mutasyon türü ortaya çıktı. Güney Afrika kaynaklı ortaya çıkan yeni varyant herkesi endişelendirmeye başladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Omicron için "endişe verici" sınıflandırması yaptı. Aşılı olan vatandaşlar Omicron varyantının aşılılara bulaşıp bulaşmayacağını merak eder oldu. Peki Sinovac ve Biontech aşısı Omicron varyantına karşı etkili mi? Omicron varyantı aşılılara bulaşır mı? Sinovac ve Biontech aşısı olanlar Omicron varyantını hafif mi atlatır? İşte Omicron varyantına ilişkin detaylar...

Sinovac ve Biontech aşısı Omicron varyantına karşı etkili mi?

Omicron varyantı ülkelerin yeni kabusu haline geldi. PEk çok ülke yeninden seyehat kısıtlamalarına başladı. Aşı oranalrının yüksek olması ise insanların içini rahatlatıyor. Peki aşılar omicron varyantına karşı etkili mi? Sinovac ve Biontech aşısı Omicron varyantına karşı etkili mi? Fox Business'ın aktardığına göre ise BioNTech ve Pfizer şirketleri varyantın daha önce gözlemlenenlerden önemli ölçüde farklı olduğunu kaydetti. Bununla birlikte şirketlerden yapılan açıklamada, aşılarını yeni olası varyantlara uyarlanabilir hale getirmek için aylar önce çalışmaların başladığına vurgu yapıldı. Açıklamada ayrıca mevcut aşıların şu anda altı hafta içinde varyantlara uyarlanabildiği ve ilk partilerin 100 gün içinde teslim edilebileceği belirtildi.

Omicron varyantı aşılılara bulaşır mı?

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Omicron 32 mutasyona sahip

Henüz, Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, 'süper varyant' olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Joe Biden'dan Omicron varyantı açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada yeni varyanta ilişkin, "Çok hızlı yayıldığı görülüyor. Tedbirli olacağız” dedi. Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere varyantın ilk görüldüğü Güney Afrika'ya ve yedi komşu ülkeye seyahat kısıtlaması getirldi.

Şu ana kadar, AB, ABD, Rusya, Kanada, Türkiye, Guatemala, Brezilya, Suudi Arabistan, Tayland gibi ülkeler Güney Afrika'ya bir dizi seyahat kısıtlaması açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.