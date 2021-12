‘’Biz 'Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' türküsünü çığıranlardan değiliz’’

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Aman Nureddin Bey, aman. Sizin başarmanız gerek. Biz sonuçta 'Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' türküsünü çığıranlardan değiliz' dedi.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yazısında Bakan Nebati'nin "Bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber" dediğini hatırlattı. Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"Vermek istediğiniz mesajı, tabii ki anlıyorum. Ama yine de ekonominin başındaki bir isimden 'bitmek' gibi bir sözcüğü işitmek, hiç hoş olmadı. Böyle bir alternatifin yaşanabileceğine hafiften de olsa kapı aralamak, Hazine ve Maliye Bakanı'nın yapacağı bir iş değildir. Hele kelimelerin bile hunharca cımbızlandığı şu tekinsiz medya ortamında... Üzerinde iyi düşünülmüş, iyi hesaplanmış, iyi planlanmış açıklamalar yapmalısınız.

Biliyorum. Niyetiniz iyi. Ama iyi niyet taşlarının hangi yolların döşenmesinde kullanıldığını sakın aklınızdan çıkarmayın. İtimat telkin etmek. Yani güven aşılamak. Şu anda sizin en birinci vazifeniz bu. Attığınız her adımı, buna göre atmalısınız. Söylediğiniz her sözcüğü, buna göre söylemelisiniz. Yaptığınız her toplantıyı, buna göre yapmalısınız. Açtığınız her telefonu, buna göre açmalısınız.

Aman Nureddin Bey, aman. Sizin başarmanız gerek. Memleketimizin esenliği, milletimizin geleceği açısından... Biz sonuçta... 'Erdoğan gitsin de ne olursa olsun' türküsünü çığıranlardan değiliz."

