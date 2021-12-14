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TIMETURK / GENEL / Erdal Şeyda Lafçı kimdir? Erdal Şeyda Lafçı ne iş yapıyordu?

Erdal Şeyda Lafçı kimdir? Erdal Şeyda Lafçı ne iş yapıyordu?

Erdal Şeyda Lafçı kimdir? Erdal Şeyda Lafçı ne iş yapıyordu? İçinde Hepsi grubunun eski üyelerinden Gülçin Ergül'ün de bulunduğu otomobilin kaza yaptığı haberi geldi. Otomobilin sürücüsü Erdal Şeyda Lafçı'nın hayatını kaybettiği kazada şarkıcı Gülçin Ergül'ün ise yaralandığı öğrenildi. Gülçin Ergül'ün erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Erdal Şeyda Lafçı'nın kontrolündeki otomobilin önce bir tırın dorsesine çarptığı ardından da bariyerlere çarptığı öğrenildi.

2 Saat Önce
2021-12-14 09:46:41
Erdal Şeyda Lafçı kimdir? Erdal Şeyda Lafçı ne iş yapıyordu?

Erdal Şeyda Lafçı kimdir? Erdal Şeyda Lafçı ne iş yapıyordu? İçinde Hepsi grubunun eski üyelerinden Gülçin Ergül'ün de bulunduğu otomobilin kaza yaptığı haberi geldi. Otomobilin sürücüsü Erdal Şeyda Lafçı'nın hayatını kaybettiği kazada şarkıcı Gülçin Ergül'ün ise yaralandığı öğrenildi. Gülçin Ergül'ün erkek arkadaşı olduğu öğrenilen Erdal Şeyda Lafçı'nın kontrolündeki otomobilin önce bir tırın dorsesine çarptığı ardından da bariyerlere çarptığı öğrenildi.

Dün akşam son dakika olarak geçen bir trafik kazası ülke gündemine oturdu. Korkunç kaza İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde meydana geldi. Kazda Erdal Şeyda Lafçı'nın hayatını kaybettiği belirtildi. Bir dönemin en sevilen pop gruplarından Hepsi'nin üyesi olan Gülçin Ergül'ün ise kazadan yaralı kurtulduğu belirtiliyor. Direksiyonun başında olan Erdal Şeyda Lafçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Erdal Şeyda Lafçı kimdir?

Erdal Şeyda Lafçı ile Hepsi grubu ile yollarını ayıran Gülçin Ergül'ün bir süredir birlikte olduğu biliniyordu. Gülçin Ergül, 6 yıllık arkadaşı Erdal Şeyda Lafçı ile mayıs ayında fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etmişti.

Korkuınç bir kaza sonucu hayata gözlerini yuman Erdal Şeyda Lafçı İstanul'da dünyaya gelmişti.

Beslenme ve gıda mühendisliği bölümünü Yunanistan'da bitiren Erdal Şeyda Lafçı başarılı bir iş insanı olarak biliniyordu.

2014 yılından itibaren roka textile'de çalışan Erdal Şeyda Lafçı pek çok doğa sporları ile de yakından ilgileniyordu. Yelkencilik ve doğa fotoğrafçılığıyla ilgiliniyordu.

4 Temmuz 2015 tarihinde Gülçin Ergül ile tanışmış, 6 yıllık birliktelikleri olmuştur.

13 Aralık'ta yaşanan kaza sonrası Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybetti.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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