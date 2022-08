Bakan Varank ile Özdağ arasındaki tartışma alevleniyor: ''Kıvırmayı bırak!''

Ümit Özdağ'ın Bakan Varank'a yönelik 'İki yeğenini kamuda üst bir pozisyona yerleştirdi' sözleri ile sosyal medyada başlayan tartışma devam ediyor.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a yönelik "Mustafa Varank'ın yeğenleri olumsuz işlere karıştı ve adli mercilerce tespit edildi" sözlerine Bakan Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstermişti.

Bakan Varank paylaşımında Özdağ'ın iddialarının yalan olduğunu belirterek "Benim bırakın kamuda çalışanı, çalışan bir yeğenim yok." ifadelerini kullanmıştı. Son olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni yaptığı paylaşımda Ümit Özdağ için suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

"KIVIRMAYI BIRAK!"

Bakan Varank, bugün sosyal medya hesabından tekrar tepki göstererek, "Kıvırmayı bırak! 4 gün oldu. 2 yeğenimi kamuda 20 yılda gelinebilecek üst düzey görevlere getirdiğim, adli olaylara karışınca yerlerini değiştirdiğim YALANINI ya ispat et, ya da YALANINI itiraf et. Yoksa her gün, senin nasıl bir karakter yoksunu olduğunu yazmaya devam edeceğim." paylaşımında bulundu.

