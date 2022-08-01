İkinci el arabada fiyat düşüşü başladı, ev kiraları 4 bin lira düşecek!

Tavan yapan ikinci el araba fiyatları ile kiralık ve satılık ev fiyatlarında düşüş emareleri ortaya çıkmaya başladı. ÖTV düzenlemesi sonrası araçlarda fiyat indirimi gözlemlenirken, İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa'dan geldi. Aşa, 10 bin TL'lik evlerin 2023 yılında 6-7 bine düşeceğini iddia etti.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Koronavirüspandemisi ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Türkiye'de konut stokları ile sıfır araba arzındaki sorun devam ediyor. Bu sorun ikinci el araba fiyatları ile kiralık ve satılık ev fiyatlarına adeta tavan yaptırırken, tünelin ucundaki ışığın göründüğüne dair veriler ortaya çıkmaya başladı.

Cumhurbaşkanı'na ÖTV yetkisi sonrası ikinci el araba fiyatları düştü

Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) indirim sinyali bile ikinci elde fiyatları aşağı çekmeye yetti. 26 Ekim 2021'de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”da yapılan düzenlemeye istinaden, ÖTV tebliğindeki “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” olarak değiştirildi. Böylece motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırılabilmesi ya da sıfıra indirebilmesi yetkisi Cumhurbaşkanı'na geçti.

Olası düzenlemeyle sıfır km araçların fiyatlarının düşecek olması, ikinci el piyasasında hareketliliğe neden oldu. Otomobili yatırım aracı gören vatandaşlar ve bayilerden sıfır araç çeken galericiler fiyatları indirmeye başladı. İkinci el araç satışı yapılan internet sitelerinde ilandaki araç fiyatlarının düşüşe geçtiği görüldü. Daha önce bin lira indirime bile yanaşmayan bazı araç sahipleri 350 bin bandındaki orta segmentte 10-15 bin, 1 milyon lira bandındaki lüks segmentte ise 30-40 bin liraya yakın indirime gitti.

10 bin TL'lik evler 6-7 bine düşecek

Tavan yapan kiralık ev fiyatlarına ilişkin umut veren bir açıklama ise İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa'dan geldi. Aşa, 10 bin TL'lik evlerin 2023 yılında 6-7 bine düşeceğini iddia etti.

Evlere olan talebin azalması ve kira ödemelerinde sorunların yaşanmasıyla fiyatlardaki artışın düşeceğini belirten Aşa, "Kiralarda düşüş eğilimi başladı. İddia ediyorum. 2023'te 10 bin TL'lik evler 6-7 bine düşecek" dedi.Vatandaşın aldığı maaşa göre kiraların çok yüksek olduğunu vurgulayan Aşa, "İnsanlar artık mevcut evinden çıkmamak için elinden geleni yapıyor. Hatta 2-3 binlik kirayı, 5-6 bine çıkanlar bile mal sahibinin talebine 'tamam' diyor. Çünkü arasa, onu bile bulamayacak. Şu an için kiralar yüzde şu kadar düştü demek mümkün değil ama nokta seviyesinde de olsa bu bir başlangıç" ifadelerini kullandı.

Aşa, kiraya yüzde 25 artış limitinin uygulanmadığını belirterek, "Bir şekilde yine yüzde 50-60 hatta yüzde 100'lük zamlar yapıldığını görüyoruz. Bu artık ekonomik bir olay olmaktan çıktı, sosyal bir olay haline geldi" diye konuştu.

Aşa, Akşam gazetesine verdiği röportajda şunları kaydetti:

“Kim diyor 10 binlik ev 9'a düşmez? Nasıl düşmez, tabii ki düşer. 3 binden 10 bin TL'ye çıkan bir kira, bir daha tekrar 3 bin TL'ye düşmez ama o ev 6-7 bin TL'ye iner. Biz bunu 2016-2018 arasında da yaşadık aslında. O dönem kiralar da yüzde 50 düştü, satılıklar da. Bakın şu anda 5-6 milyon istenen evler 2-3 sene evvel 800-900 bine alıcı bulamıyorlardı. İddia ediyorum ki bu sene sonunda satılıklarda da kiralıklarda da düşüş başlayacak. 2023'te 10 bin TL'lik evlerin 6-7 bine, en kötü 8 bine düştüğünü göreceğiz. Bu çok basit bir hesap. Türkiye'de kiracı profiline baktığımızda kimse 30-40 bin kazanmıyor.”