Bahçeli'den Sezen Aksu'ya sert tepki: Serçeysen serçeliğini bil!

MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısındaki konuşmasında, 'Sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil sakın kuzgunluğa heves etme' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de MHP'nin haftalık grup toplantısında milletvekillerine seslendi.

Bahçeli konuşmasında Sezen Aksu'nun bir şarkısı üzerinden başlayan tartışmaya değinerek, "Yazdığı ucube şarkının sözleri arasında Hz. Adem ve Havva'ya cahil diyen sorumsuz şarkıcının sefalet hali, cehalet çukuru açık seçik. Sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil sakın kuzgunluğa heves etme" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Enes Kara'nın intiharıyla ilgili olarak, "TBMM'ye geçen dönemden sunduğumuz ruh sağlığı kanun teklifimizin bir an önce görüşülmesini ısrarla istiyoruz. İstismarın her zeminine karşıyız. Toplumsal barışımızı bozduramayız. Burada üstünde durmak istediğimiz olan intihar olayının husumetle perçinleşmiş intikam aracına dönüştürülmesidir" dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Bir süredir Kazakistan'ı hakimiyetine alan kaotik tablo çok şükür tesirini neredeyse kaybetmiştir. İç kalkışma, iş isyan ortamı nihayetinde sükun bulmuş, hayat yavaş yavaş normale dönmeye başlamıştır. Bundan ziyadesiyle memnuniyet duyuyoruz. Kazakistan'daki krizin bölgesel direnci test ettiği ortadadır. Kamu binalarının ele geçirilmeye çalışılması, sıradan eylemcileri canlı kalkan olarak kullanmaları çok ciddi bir oyunun sahnelendiği gösteriyor. Sistematik olarak birçok ülkede uygulanmış, son kurban olarak da Kazakistan seçilmiştir. Kazakistan'da olayların önü alınmıştır fakat Türkiye dahil olmak üzere dikkat çeken ülkeler için bu tehditler her zaman muhtemeldir. Hazırlıklı ve uyanık olmak tarihi bir mükellefiyettir.

ASKERİ ANLAŞMA ÇAĞRISI

Türk Devletleri Teşkilatı arasında askeri anlaşma olmadığından barış ve istikrar gücü tesis edilememiştir. Temennim üye ülkeler arasında askeri işbirliği ve ittifak şartlarının, egemenlik hak ve çıkarlarına karşılıklı saygı temelinde bina edilmesidir.

"MEZHEPÇİLİK FİTNEDİR"

(Irak'ta hükümet kurma çalışmaları) Yeni hükümette Türkmenlerin yer alması tarihi bir mecburiyet. Türk'ün Şii'si olmaz, Sünni'si olmaz. Türk, Türk'tür. Türk düşmanlığı kıtaları dolaşırken bir de mezhep çetelesi mi tutacağız. Böyle bakarsak bunu ecdada, şehitlere nasıl izah ederiz. Mezhepçilik fitnedir. Irak Türkmenleri düştükleri tuzaktan derhal kurtulmalıdır.

ENES KARA AÇIKLAMASI

Geçen hafta Enes Kara isimli öğrencimizin binadan atlayarak intihar etmesi her yönüyle konuşulmuştur. Bahanesi ne olursa olsun bir gencimizin girdiği ruhi bunalımdan çıkamayarak intihar etmesi bizleri derinden üzmüştür. 20 yaşındaki Enes, arkadaşlarıyla birlikte kaldığı dairenin bulunduğu apartmanın 7. katından kendisini boşluğa bırakmış, videoda aile zoruyla cemaat yurdundan kaldığını ifade etmiştir. TBMM'ye geçen dönemden sunduğumuz ruh sağlığı kanun teklifimizin bir an önce görüşülmesini ısrarla istiyoruz. İstismarın her zeminine karşıyız. Toplumsal barışımızı bozduramayız. Burada üstünde durmak istediğimiz olan intihar olayının husumetle perçinleşmiş intikam aracına dönüştürülmesidir. Bu doğru değildir, insani değildir. Fırsatçılık yaparak inancımızı tahrip etmeye kadar dillerini uzatanlar samimiyet iflası yaşayan ilkesizlerdir. CHP'nin sürekli gündemde tuttuğu Enes Kara intiharı kolektif saldırı haline getirilmiştir. Tarikat ve cemaatler devletle rekabete meyletmedikten, devleti ele geçirme hatasına düşmedikten sonra hayatın olağan akışı içinde varolmaya devam edecekler.

"ALLAH'IN VERDİĞİ CANI ALLAH'TAN BAŞKA KİMSE ALAMAZ"

İster özel yurt olsun ister devlet yurdu olsun, elbette hiçbir öğrencimizin aç ve açıkta kalmasına göz yumamayız. Devletin en temel görevlerinden biri de yurtlar inşa ederek köklü çözüm sunmak. Son yıllarda bu alandaki gelişmeleri takip ediyoruz. Marjinal kesimler, bölücü ve yıkıcı odakların istismar kampanyası yürüttükleri bilinen bir gerçektir. Enes Kara'nın böyle bir sorununun olmadığı, devlet yurdunda kalmak için müracaatının bulunmadığı açıklamalarla sabittir. Asıl nedeni karanlıkta kalan intihar üzerinden inançlarımıza saldıranlar, ilk kez intihar yaşanmış gibi manevi değerlerimizi karalamaya girenler art niyetlidir. Hiçbir intihar tasvip edilemez. Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka kimse alamaz.

SEZEN AKSU'YA SERT SÖZLER

Yazdığı ucube şarkının sözleri arasında Hz. Adem ve Havva'ya cahil diyen sorumsuz şarkıcının sefalet hali, cehalet çukuru açık seçik. Sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil sakın kuzgunluğa heves etme. .