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TIMETURK / GENEL / Halil Konakcı kimdir? Halil Konakcı Sezen Aksu hakkında ne dedi?

Halil Konakcı kimdir? Halil Konakcı Sezen Aksu hakkında ne dedi?

Halil Konakcı kimdir? Halil Konakcı Sezen Aksu hakkında ne dedi? Pop şarkıcısı Sezen Aksu'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' adlı son şarkısında dini değerlere hakaret etmesiyle başlayan tartışmalar devam ediyor. Sosyal medyada binlerce kişinin tepkisine neden olan Sezen Aksu'ya bir tepki de Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakcı'dan geldi. Konakçı 'Allah bize hilafet makamı geri getirsin' dedi. Konakcı'nın açıklamaları ile yeni bir tartışmanın fitili de ateşlenmiş oldu.

2 Saat Önce
2022-01-18 10:34:27
Halil Konakcı kimdir? Halil Konakcı Sezen Aksu hakkında ne dedi?

Halil Konakcı kimdir? Halil Konakcı Sezen Aksu hakkında ne dedi? Minik Serçe lakaplı şarkıcı Sezen Aksu'nun son şarkısında yer alan sözler vatandaşların tepkisine neden oldu. Sözlerini kendisi yazdığı belirtilen şarkısında "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e” sözleri yer alıyordu. Dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda da bulunulan Sezen Aksu'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama ise henüz yapılmadı. Son olarak Halil Konakcı'dan yaşanan olaylara ilişkin çarpıcı bir değerlendirme geldi.

Halil Konakcı kimdir?

Halil Konakcı Ankara Melike Hatun Camii İmamı olarak görev yapmaktadır.

Sezen Aksu'nun dini değerlere hakaret ettiği iddiasıyla başlayan tartışamalarda Halil Konakcı yaptığı açıklamalarla hilafet makamının olması gerektirğini vurguladı.

Halil Konakcı Sezen Aksu hakkında ne dedi?

Pop şarkıcısı Sezen Aksu'nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısında geçen 'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e' sözleri üzerine başlayan tartışma büyüyor. Son olarak Halil Konakcı yaptığı açıklamasında şunları söyledi: "Katoliklerin bir başı var. Papa, Vatikan'da. Ne iş yapıyor? Adamın oturduğu mahalle bile özerk. Plakası var, bayrağı var. Orası neresi? Katolik Hristiyanların merkezi. Yani Katolik dünyasında herhangi bir papaz, herhangi bir kardinal, rahip veya rahibe yanlış bir şey yaparsa, Hristiyanlık dinine aykırı bir şey konuşursa, kulağından tutup, silkeleyip, alaşağı edecek bir makam var. Adam dini lider, katoliklerin lideri. Söyleyin bana İslam'ın merkezi neresi? İslam'ın söz sahibi, makamı kim? Anladınız mı şimdi niye kaldırdılar, niye lağvettiler o makamı 100 yıl önce? Çıksın bir şarkıcı parçası Adem Aleyhisselam'a 'cahil' diyebilsin diye bu makamı kaldırdılar. Eğer o makam bugün kaim olsaydı bir kimse bile bugün konuşup Allah'ın indinde imam bile olsa söz sahibi olamazdı. Allah o makamı geri getirsin bize. Bunun için çalışacağız. Ah İslam kaim olsaydı, ah bu dinin bir başı bir sahibi olsaydı... Bu dini sahipsiz bıraktılar, kafalarına göre at koşturmaya başladılar. İşte o sahip olsaydı çıkıp da ne Hz. Meryem'e, ne Adem'e ne Havva'ya, ne Resullullah Aleyhisselam'a, ne şeriata, ne Kuran'a, ne başörtüsüne, ne çarşafa, ne sarığa, ne minareye kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslam adına istiyoruz."

Şahane Bir Şey Yaşamak şarkısı dinle | Sezen Aksu'ya Hz. Adem ve Hz. Havva tepkisi
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