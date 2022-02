Babacan'dan Kılıçdaroğlu'nun fatura çıkışına destek

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Kılıçdaroğlu'nun '31 Aralık zamları geri çekilene kadar hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim' açıklamasına ilişkin, protesto ve boykot hakkının vatandaşların en doğal, anayasal hakkı olduğunu söyleyerek desteklediğini belirtti.

CHP Lideri Kemal Kılçdaroğlu'nun elektrik faturalarını ödemeyeceğini söylemesinin ardından başlayan tartışma sürüyor. Kılıçdaroğlu'na bir destek de Millet İttifakı ortaklarından DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'dan geldi.

Babacan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "31 Aralık zamları geri çekilene kadar hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" açıklamasına ilişkin, protesto ve boykot hakkının vatandaşların en doğal, anayasal hakkı olduğunu söyleyerek desteklediğini belirtti.

Partisinin Ekonomi ve Finans Politikaları Eylem Planı'nı açıklamak için basın mensuplarının ve kameraların karşısına geçen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a, Kılıçdaroğlu'nun "Bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim." ifadeleri soruldu.

"PROTESTO EN DOĞAL HAK"

DEVA Partisi Lideri de, protesto ve boykot hakkının vatandaşların en doğal, anayasal hakkı olduğunu belirterek, "Elektrik faturaları gerçekten olumsuz etkiliyor. Vatandaşlarımızın karşı çıkması gereken bir uygulama bu. Demokrasilerde protesto önemlidir. Protestoların yasalarda gösterildiği gibi yapılması gereklidir. Doğaldır." dedi.

"DAHA BU BAŞLANGIÇ"

Babacan sözlerinin devamında ise "Daha bu işin başlangıcı. Tarifeleri derhal gözden geçirin, özellikle düşük gelirli vatandaşlar, çiftçi ve esnaf için bu sorunu çözün. Ülkede huzursuzluk ve adaletsizlik olur. Bu konuyla alakalı şehirlerde protestolar var. Hükümet bunu ciddiye almalı, uyarıyorum." ifadelerine yer verdi.

"BORCUNU ÖDEMEYENLERİN ELEKTRİĞİNİ KESMELERİ ÇOK ZOR"

Babacan Haber Global ekranlarında yayınlanan Siyaset Özel programında da yaptığı konuşmada, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vererek şunları söyledi:

Bu kadar yüksek elektrik ve doğal gaz fiyatlarını bir şekilde protesto etmek anayasal hak. Vatandaşlarımızın olan bitene tepkisini göstermesi olağan. Türkiye böyle bir şey yaşamadı. Petrol fiyatları benim Bakan olduğum dönem 20 dolardı. 7 buçuk kat arttı. Bu artışı nasıl vatandaşlara aktaracağımızla ilgili sürekli toplantı yapardık. Maliyet artınca illa ki fiyatlar artıyor. Sorun şu an döviz kurundaki artış. A'dan Z'ye her şeyin maliyetini arttırdığı gibi elektrik fiyatlarını da artırmış durumda. Dolar kurunda yüzde 90'lık artış var. Normalde dünyadaki enerji fiyatları ve enflasyona paralel bir artıştan söz ediyoruz aslında. Ancak MB ile ilgili çok büyük yanlışlar yapıldığı için her şeye zam geliyor. Sorunun özünde dolar kurunun artması var. Bunun da tek sebebi kötü yönetim. MB'nin bağımsızlığını kaybetmesi.

Doğal gazda hane halkına normal tarifeden daha düşük bir tarife uygulanıyorsa bu elektrik için de yapılabilir. Şu andaki hükümet ülkede rezerv bırakmadı. Ne kadar yedek akçe varsa biriken MB'de yine sıfırladılar. Kara gün için ayrılan akçelerin tamamı sıfırlandığı ve MB rezervleri düşürüldüğü için... Sübvanse edecekler ya da vergi düşürecekler. İkinci bir enflasyon dalgasına da hazır olmak gerekiyor. Tek tek atılmış adımlarla bu mümkün değil.

Elektrik faturasını ödemeyince bunun yaptırımlarından biri aylık üzerine eklenen geç ödeme cezası ve birisi de kesmek. Şu an elektrik kesilebilecek mi ben emin değilim. İnsanların evlerinde kullanılan temel ihtiyaç malzemelerinin haczedilmesini engelledik. Böyle bir icra iflas yasası varken borcunu ödemeyenlerin elektriğini kesmeleri çok zor. Bu kadar fiyat arttıktan sonra bu oran daha da artacak. Temel ihtiyaç diye buzdolabı alınamazken elektriği nasıl keseceksiniz? Bu konu Sayın Erdoğan'ın önüne gelecek o da gönlünde ne koparsa... Fiyatlar bir miktar geri çekildiğinde, fiyatlar düştü ve Erdoğan'ın ismini yan yana okuyacaksınız. Kur düştüğünde Erdoğan düşürdü oldu, elektrik fiyatlarında da aynı algı yaratılacak. Erdoğan ne zaman bir elektrik faturası gördü? Komşusu yok. .