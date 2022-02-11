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Sibel Kirer kimdir? Emrah'ın eşi kim? Sibel Kirer kaç yaşında?

Sibel Kirer kimdir? Emrah'ın eşi kim? Sibel Kirer kaç yaşında? Sibel Kirer'in adı sosyal medyada oldukça fazla duyulmaya başlandı. Ünlü şarkıcı Emrah ile evli olan Sibel Kirer'in Emrah'tan boşandığı öğrenildi. 42 yaşında Olana Sibel Kirer çifti 2014 yılında evlenmişlerdi. Ayrılık sonrası Emrah'ın Kirer'e 30 bin TL nafaka ödeyeceği öğrenildi.

34 Dakika Önce
2022-02-11 09:34:35
Sibel Kirer kimdir? Emrah'ın eşi kim? Sibel Kirer kaç yaşında?

Sibel Kirer kimdir? Emrah'ın eşi kim? Sibel Kirer kaç yaşında? Sibel Kirer'in adı sosyal medyada oldukça fazla duyulmaya başlandı. Ünlü şarkıcı Emrah ile evli olan Sibel Kirer'in Emrah'tan boşandığı öğrenildi. 42 yaşında Olana Sibel Kirer çifti 2014 yılında evlenmişlerdi. Ayrılık sonrası Emrah'ın Kirer'e 30 bin TL nafaka ödeyeceği öğrenildi.

Sibel Kirer ünlü şarkıcı Emrah Erdoğan ile evliydi. Çift bir süredir ayrılık haberleri ile gündeme gelmişti. Sibel Kirer ve Emrah'ın boşandığı öğrenildi.

Sibel Kirer kimdir?

Sibel Kirer 42 yaşındaydı. Sibel Kirer 1980 doğumludur. Tasarımcı olan Sibel Kirer 2014 yılında şarkıcı Emrah ile İstanbul Conrad Hotel'de gerçekleşen düğünün ile evlenmişti.

İkili, 27 Ocak'ta Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşandı.

Emrah, her aya Kirer'e 12 bin TL, iki çocuğuna ise toplamda 18 bin TL nafaka ödeyecek.

Emrah, toplamda 30 bin TL nafaka ödemiş olacak.

Şarkıcı, çocuklarını pazar günü görebilecek. Emrah, eşiyle yaşadığı Bodrum'daki evinde kalmaya devam edecek. .

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