Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı çıkışı: 'Eğer birliktelik olmazsa...'

Ankara kulisleri 'CHP'nin Cumhurbaşkanı kim?' tartışmalarına yoğunlaşmışken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dikkat çekici adaylık açıklamalarında bulundu.

Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda belirsizlik sürerken, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV canlı yayınında Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Liderler Özel programında Suat Toktaş'ın "Cumhurbaşkanlığına aday mısınız" sorusunda Ali Babacan, "Birliktelik olmazsa doğal adayım" ifadesini kullandı.

"VATANDAŞLARA SORSAK HERHALDE BENİ SÖYLERLER"

Babacan açıklamalarını devamında şu ifadeleri kullandı:

"Şu andaki sistem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Her siyasi partinin genel başkanı doğal olarak bir cumhurbaşkanı adayı şu anda. İddialı bir siyasi partiyseniz, o siyasi partinin lideri de iddialı bir liderse doğal bir cumhurbaşkanı adayı. Parlamenter sisteme geçildiğindeyse, parlamenter sistemde her partinin genel başkanı doğal bir başbakan adayı. Eğer öyle olmazsa parti niye var? Biz DEVA Partisi'ne oy verecek vatandaşlara sorsak, herhalde beni söyleyecekler. Bu işin tabiatı böyle. Mevcut sistemde bir ittifak ve ortak cumhurbaşkanı adayı modeli var. 2018 seçimlerinde bunu en azından Cumhur İttifakı uyguladı. AK Parti ve MHP tek bir adayı gösterdi cumhurbaşkanlığına. Muhalefetteki partilerin her biri kendi adayıyla çıktı.

"ORTAKLIK OLMAZSA BEN DOĞAL ADAYIM"

Önümüzdeki seçimde partilerin kimisi tek tek, kimisi ittifak halinde girecektir.Tek tek veya ittifak halinde girenler belki münferit, belki ortak aday çıkaracaktır. Dolayısıyla bütün bunların nihai kararı seçim atmosferiyle beraber alınır. Benim aday olma ihtimalim de tabi ki var. Hiçbir şey olmazsa, birliktelik olmazsa, ortak adaylık olmazsa, ittifak olmazsa ben doğal Cumhurbaşkanı adayıyım. Parlamenter sisteme geçildikten sonra eğer bir ittifak, eğer bir koalisyon olmazsa tabi ki ben başbakan adayıyım. Gayet doğal."r

"KAVALA ÜZERİNDEN İŞ DÜNYASINA MESAJ VERİLİYOR"

Osman Kavala'nın tutukluluğu hakkında konuşan Babacan, şunları söyledi:

Tek kişinin öne çıktığı bir süreç yaşanıyor. Osman Kavala dosyasında delile dayanın bir suç unsuru yok. Sayın Erdoğan istemediği için bırakılmıyor. Bu Türkiye'yi her alanda itibarsızlaştırıyor. Bunu kendi Anayasa Mahkememiz ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de tespit etti. Burada şahsi bir inatlaşma var. Sayın Erdoğan bir kişi üzerinden bütün iş dünyasına, düşünürlerimize bir mesaj veriyor. 'Bak kardeşim beni kızdırırsanız böyle olur' diyor. Bir korku salınıyor. Gözdağı veriyor. Ekonomiyi mahvettiler ama iş dünyasından ses çıkmıyor. Ses çıkartamıyorlar. İş dünyası bu ekonominin sorumlusu Erdoğan'dır diyebiliyor mu? Diyemiyor. İş dünyası aman Erdoğan'la ters düşmeyeyim aman hiç olmazsa eldekini koruyayım derdinde. Bu kavala meselesindeki inatlaşmanın böyle bir tarafı var."

Hem AK Parti'ye hem MHP'ye destek eridiğini ifade eden Babacan Cumhurbaşkanı'nın bir hayal dünyasında olduğunu iddia etti. Babacan, bu konuda şöyle konuştu:

"Hem AK Parti'ye hem MHP'ye destek eriyor. Bunu ne kadar daha seyredecekler göreceğiz. Ben sayın Cumhurbaşkanı'nın bazı şeyleri daha da deneyeceğini düşünüyorum. Ülkenin şartlarını biraz düzelteyim, öyle seçime gideyim diyecektir. Ama düzeltemeyecek. Merkez Bankası ile ilgili zamansız atılan adımlar . Ekonomi yönetiminde itibar kaybına neden oluyor. Cumhurbaşkanının mantığı yanlış bir mantık. Cumhurbaşkanı bir hayal dünyasında. Faiz sebep enflasyon sonuç diyor. Bu bir hayal. genel iktisat kuramlarının dışında 3 sene 4 aydır elini tutan yok. Merkez bankası engel oluyor diyordu öyleyse düzeltsin. madem alanı ekonomi buyursun yapsın.

Kavala suçsuz diyor Anayasa Mahkemesi, Erdoğan hayır bırakmayacağım diyor. Hukukun işlemedi bir ülkede ekonominin düzelmesi mümkün değil. Ekonomiyi düzeltmek istiyorsanız önce hukuk sisteminin düzelteceksiniz. Sayın Erdoğan'ın her gün hukuku ayaklar altına alan anlayışıyla bu mümkün değil. Bunca hukuksuzluk varken ekonomide doğruları yapmak mümkün olmaz."

"Türkiye aklına geleni konuşan güvenilmez bir muhatap oldu. Sabah ayrı akşam ayrı konuşan bir muhataba güven duyulur mu? İtibarımız kalmadı. Doğu Akdeniz Türkiye'ye rağmen paylaşılmış durumda" kalmadı diyen Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"Putin görüşmesi tam bir ibretlik. Dışişleri bakanı yok. Kayıt altına alınılmıyor. Koskoca ülke böyle yönetilmez."

