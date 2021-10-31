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TIMETURK / EKONOMİ / Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik ile ilgili önemli karar!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik ile ilgili önemli karar!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti.

3 Saat Önce
2021-10-31 08:34:31
Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik ile ilgili önemli karar!

EPDK'nin, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasında bağlantı ve sistem kullanımı, lisanslı ve lisanssız elektrik üretimine yönelik yönetmeliklerde değişikliğe gitti.

Buna göre, yönetmeliğin 'ihtiyaç fazlası enerjinin bedelinin ödenmesi ve satın alınması' bölümünde aşağıdaki şekilde değişikliğe gidildi:

Kabulü tamamlanarak işletmeye alınan üretim tesislerine ilişkin olarak; üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesislerinde mücbir sebep halleri hariç elektrik tüketimi olmaması halinde, ilgili aya ilişkin üretilen enerjinin görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olduğu kabul edilerek bu enerji ile ilgili olarak piyasa işletmecisi ve görevli tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz ve bu kapsamda sisteme verilen enerji YEKDEM'e bedelsiz katkı olarak dikkate alınır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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