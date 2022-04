Ahmet Hakan’dan Kılıçdaroğlu’na övgü: Artık iyice pişmiş…

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan kaleme aldığı yazısında Meclis’te konuşma yapan siyasileri değerlendirdi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Meclis TV'yi epeydir izlemiyorum. Özlemişim yahu. Kılıçdaroğlu, artık iyice pişmiş hitabette... Tansiyonlu konuşuyor." düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, "HDP Sözcüsü konuştu ve olay çıkmadı. Oh be. CHP'li Engin Özkoç'un ortalığı karıştırma performansı müthiş. Konuşunca çarşı karışıyor. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un elindeki tokmağı kürsüye vuruşu çok hoş. Şentop gerçekten de iyi moderatör... Tarafsız Bölge'yi benden daha iyi yönetir. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, çok kafiyeli ve aşırı devrimci konuşuyor. Lenin gibi bir havası var. MHP'li Erkan Akçay, lise müdürümüz rahmetli Fehmi Bey gibi destansı konuşuyor. İyi Partili Müsavat Dervişoğlu'nda her daim haksızlığa maruz kalıyormuş gibi bir eda var. Ve bu edayı, kendisine çok yakıştırıyor." ifadesini kullandı.

Hakan şunları kaydetti:

"AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, arabulucu bir üslup benimsemiş. Ukrayna politikası etkilemiş kendisini. Altılı masanın sakinlerinden Gültekin Uysal, metinden iyi okuyor." .