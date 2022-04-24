DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türkiye ile Rusya anlaştı! Sınırı gemilerle aşacaklar
Şamil Tayyar'dan Paylan'a tepki: Ecdada iftira, fikir değil ihanettir
Bosna Hersek'te korkutan deprem
Gültekin Uysal: Bu masa ne çatlar ne yıkılır
Guterres, Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye gelecek
Akşener'den HDP'ye 'soykırım' tepkisi
Chomsky uyardı: İnsanlık tarihinin en tehlikeli noktasına yaklaşıyoruz
Mehmet Öz ile ilgili dikkat çeken iddia
İngiliz basınından tepki çeken ''Türkiye'' paylaşımı!
Muğla'da deprem!
İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ''Afganistan'' uyarısı!
Ahmet Hakan’dan Kılıçdaroğlu’na övgü: Artık iyice pişmiş…
Nijerya'da örgütler birbirine girdi: 34 ölü
Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime destek vereceklerini açıkladı
İranlı tuğgenerale suikast girişimi

TIMETURK / POLİTİKA / Ahmet Hakan’dan Kılıçdaroğlu’na övgü: Artık iyice pişmiş…

Ahmet Hakan’dan Kılıçdaroğlu’na övgü: Artık iyice pişmiş…

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan kaleme aldığı yazısında Meclis’te konuşma yapan siyasileri değerlendirdi.

2 Saat Önce
2022-04-24 07:23:07
Ahmet Hakan’dan Kılıçdaroğlu’na övgü: Artık iyice pişmiş…

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Meclis TV'yi epeydir izlemiyorum. Özlemişim yahu. Kılıçdaroğlu, artık iyice pişmiş hitabette... Tansiyonlu konuşuyor." düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, "HDP Sözcüsü konuştu ve olay çıkmadı. Oh be. CHP'li Engin Özkoç'un ortalığı karıştırma performansı müthiş. Konuşunca çarşı karışıyor. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un elindeki tokmağı kürsüye vuruşu çok hoş. Şentop gerçekten de iyi moderatör... Tarafsız Bölge'yi benden daha iyi yönetir. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, çok kafiyeli ve aşırı devrimci konuşuyor. Lenin gibi bir havası var. MHP'li Erkan Akçay, lise müdürümüz rahmetli Fehmi Bey gibi destansı konuşuyor. İyi Partili Müsavat Dervişoğlu'nda her daim haksızlığa maruz kalıyormuş gibi bir eda var. Ve bu edayı, kendisine çok yakıştırıyor." ifadesini kullandı.

Hakan şunları kaydetti:

"AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, arabulucu bir üslup benimsemiş. Ukrayna politikası etkilemiş kendisini. Altılı masanın sakinlerinden Gültekin Uysal, metinden iyi okuyor." .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş