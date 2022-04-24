DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türkiye ile Rusya anlaştı! Sınırı gemilerle aşacaklar
Şamil Tayyar'dan Paylan'a tepki: Ecdada iftira, fikir değil ihanettir
Bosna Hersek'te korkutan deprem
Gültekin Uysal: Bu masa ne çatlar ne yıkılır
Guterres, Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye gelecek
Akşener'den HDP'ye 'soykırım' tepkisi
Chomsky uyardı: İnsanlık tarihinin en tehlikeli noktasına yaklaşıyoruz
Mehmet Öz ile ilgili dikkat çeken iddia
İngiliz basınından tepki çeken ''Türkiye'' paylaşımı!
Muğla'da deprem!
İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ''Afganistan'' uyarısı!
Ahmet Hakan’dan Kılıçdaroğlu’na övgü: Artık iyice pişmiş…
Nijerya'da örgütler birbirine girdi: 34 ölü
Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime destek vereceklerini açıkladı
İranlı tuğgenerale suikast girişimi

TIMETURK / DÜNYA / Nijerya'da örgütler birbirine girdi: 34 ölü

Nijerya'da örgütler birbirine girdi: 34 ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram ile ISWAP arasında çıkan çatışmalarda 34 terörist öldü.

2 Saat Önce
2022-04-24 07:12:02
Nijerya'da örgütler birbirine girdi: 34 ölü

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Borno eyaletine bağlı Sambisa ormanındaki iki köyde Boko Haram ile ISWAP çatıştı.

Çatışmalarda 34 terörist öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Ölenler arasında örgüt elebaşlarının da olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Borno eyaletine bağlı Damboa bölgesinde Boko Haram ile ordu arasındaki çatışmalar sürüyor.

Nijerya'daBoko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünün ardından Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Boko Haram içinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş