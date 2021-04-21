Pakistan'da bir otelde patlama: 4 ölü, 12 yaralı

Pakistan'da bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Patlama, Pakistan'ın Ketta şehrindeki Serena Otel'in otoparkında meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle otoparktaki araçlar zarar gördü. Otelde de hasar oluştu.

AA muhabiri yaralandı

Ramazan yardım faaliyetleri çerçevesinde bu otelde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti ile beraberindeki Anadolu Ajansı (AA) muhabiri de bulunuyordu.

Patlama sırasında odalarında olan TDV heyeti, hadiseyi yara almadan atlattı. O sırada otel locasında bulunan AA muhabiri Recep Bilek ise eline isabet eden cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.