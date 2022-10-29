TOGG nereden alınır? TOGG satışa çıktı mı ne zaman satılacak? TOGG SUV-Sedan nerede satılıyor, ön sipariş başladı mı? Türkiye'nin yerli otomobil hayali gerçeğe dönüşüyor. Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk otomobili olan TOGG'a ilgi oldukça büyük. TOGG'un fabrikasında test üretimi tamamlandı ve seri üretime geçilmek üzere. 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile TOGG fabrika açılışı gerçekleşecek. Vatandaşlar yerli otomobilin SUV ve Sedan modellerine büyük ilgi gösteriyor. Peki TOGG ne zaman satılacak? TOGG satışa çıktı mı ve nereden alınır?

Türkiye'nin en kapsamlı teknoloji hamlelerinden biri olan yerli otomobilin kampisa üretim fabrikası 29 Ekim 2022'de açılıyor. TOGG nereden alınır? TOGG satışa çıktı mı ne zaman satılacak? TOGG SUV-Sedan nerede satılıyor, ön sipariş başladı mı? soruları ise pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çok sayıda siyasi ismin katılacağı törenle resmi açılışı yapılacak olan Togg fabrikasında seri üretime başlanacak. Araç almayı düşünenler uzun zamandır yerli otomobilin piyasaya çıkmasını bekliyordu. Beklenen an nihayet geldi.. Vatandaşların en meark ettiği konuların başında ie Togg'un ne zaman satışa çıkacağı ve nerden satılaşı konusu.

TOGG nereden alınır?

Togg'un alışılagelmiş bir bayi ağı olacağı ifade edildi. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, “Değişen sektöre uygun bir bayi yapısı kurmayı hedefliyoruz” dedi. Karakaş, “Çok ciddi şekilde bayilik teklifleri alıyoruz. Hergün yüzlerce mail ve telefonla Türkiye'nin dört bir yanından talepler bize ulaşıyor. Ancak biz değişen mobilite dünyasına ayak uydurabilecek farklı bir sistem üzerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Otomotiv sektöründe klasik yöntemler artık değişmeye başladı, bu değişimin içinde dağıtım ağı da var” dedi. TOGG satışları bayilik kanali ile yapılabileceği gibi doğrudan fabrikadan da yapılabilir gibi görünüyor.

TOGG satışa çıktı mı ne zaman satılacak?

Yerli otomobil Togg'un Gemlik Kampüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açılıyor. Tesisin ulaşımını kolaylaştırmak için köprülü kavşak yapılırken, Togg ismi de trafik levhalarındaki yerini aldı. Fabrikada ilk olarak tamamen elektrikli C segment SUV olan Togg SUV üretilecek ve 2023 yılının ilk çeyreğinde yollara çıkacak. Varank, ilk üretim araçlarda "tip onayı" alma süreci olduğunu ifade ederek, söz konusu onaylardan geçerse veya güncelleme gerekmezse araçların satılmaya başlanacağını söyledi. TOGG satışlarının 2023'ün başlarında yapılacağı belirtiliyor.

TOGG SUV-Sedan nerede satılıyor, ön sipariş başladı mı?

Araç almak isteyenlerin sabırsızlıkla beklediği Togg'da henüz ön sipariş alma işlemleri de başlamadı. Fabrika üretim kapasitesine göre ve müşteri taleplerine göre ön siparişler ilerleyen zamanlarda alınmaya başlaanacak. 2022 yılında 29 Ekim'de açılışı yapılacak olan fabrikada Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı modelde toplam 1 milyon araç üretmeyi planlıyor.

TOGG fiyatı ne kadar olacak?

Togg'un fiyatı da bi diğer merak edilen konular arasında. En fazla tartışmanın yaşandığı konu fiyat konusu. Yetkililerden gelen açıklamalara göre TOGG'un fiyatı rakipleri ile rekabet debilir ve onlardan daha uygun olacağı yönünde. Günümüz otomobil fiyatlarına baktığımızda Togg'un fiyatlarının 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında olacağı tahmin edliyor. Varank, "Şirketin 2023 yılı hedefi 17-18 bin araç üreterek piyasaya sürmek. Şu an deneme üretimleri gerçekleşiyor zaten. 29 Ekim'de de fabrikanın bitişi ve seri üretimin başlangıcı törenini yapmış olacağız. Şirketin açıkladığı takvime harfiyen uyularak bugünlere gelindi." dedi.

TOGG kaç kilometre gidiyor? TOGG bir şarjla ne kadar gider?

Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş SUV araç iki versiyona sahip olacak. Togg SUV, 200 ve 400 beygir güçte, 300 ve 500 kilometre menzilli iki versiyonla çıkacak. 200 beygirlik versiyon 7,6 saniyede, 400 beygirlik versiyon ise 4,8 saniyede 0'dan 100'e ulaşacak, bataryası yüzde 80 doluluğa hızlı şarj ile 25 dakikada ulaşabilecek. Karakaş, ilk modelin 2023 yılının ilk çeyreğinde önce Türkiye'de, 18 ay sonra ise Avrupa'da yollara çıkacağını belirtti.

TOGG kaç renk?

Togg, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.

TOGG açılımı nedir?

Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı modelde toplam 1 milyon araç üretmeyi planlıyor.