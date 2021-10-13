Tek depoyla 1360 km rekoru

Japon otomobil üreticisi Toyota'nın hidrojen yakıt hücreli aracı Mirai, tek depo hidrojenle 1360 km yol kat ederek bir rekor kırdı.

Tek depoyla en uzun mesafeyi kat eden hidrojen yakıt hücreli araç olarak Guinness Dünya Rekoru elde eden Mirai'nin, yolculuğun sonunda 5.65 kg hidrojen tükettiği ve egzozundan sadece su buharı salımı gerçekleştirdiği kaydedildi

Toyota'nın hidrojen yakıt hücreli aracı Mirai, tek depoyla en uzun mesafeyi kat eden hidrojen yakıt hücreli araç olarak, Guinness Dünya Rekoru unvanını elde etti.

Güney Kaliforniya'da gerçekleştirilen turda beş dakikada yakıt dolumu gerçekleştirilen Mirai'nin, 1360 km yol kat ederek bu rekoru kırdığı açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, ilk nesli 2014'te tanıtılan ve günümüzde ikinci nesliyle satışa sunulan yakıt hücreli Mirai'nin rekor denemesi Guinness Dünya Rekorları tarafından kurallara ve belgeleme prosedürlerine bağlı kalınarak yakından takip edildi.

Guinness Dünya Rekorları'nın hakemi Michael Empric'in, Mirai'nin tankını yolculuğun hem başında hem de sonunda bir mühürle onayladığı ve verimlilik odaklı bu yolculukta Mirai'nin egzozundan sadece su buharı salımı gerçekleştiği kaydedildi.

Profesyonel sürücüler tarafından gerçekleştirilen 2 günlük yolculuğun, yakıt hücresi geliştirme grubuna ev sahipliği yapan Toyota Teknik Merkezi'nde başladığı ve ilk gün 760 km civarında yol kat edildiği belirtilirken, ikinci gün ise 600 km daha yol kat edilerek yolculuğun toplam 1360 km ile yine Toyota'nın Teknik Merkezi'nde tamamlandığı aktarıldı.

Verilen bilgiye göre, Mirai yolculuğun sonunda 5.65 kg hidrojen tüketti ve yakıt dolumuna ihtiyaç duymadan 12 hidrojen istasyonunun yanından geçti. Öte yandan, standart bir içten yanmalı aracın ise aynı mesafeyi 300 kg CO2 emisyonu ile gerçekleştirecekken yoğun trafik saatlerinde kullanılan Mirai'nin bu yolculuğu sıfır emisyon ile tamamladığı bildirildi.

HİDROJEN YAKIT HÜCRELİ ARAÇLAR NASIL ÇALIŞIYOR?

Bataryalı elektrikli otomobillere göre daha yüksek menzil ve daha kısa yakıt dolum süresi ile öne çıkan hidrojen yakıt hücreli otomobiller, oksijen ile hidrojenin kimyasal reaksiyonundan elektrik üreten ünite ile yüksek basınçlı hidrojen tanklarından oluşuyor.

Bu araçlar, kullanım esnasında oksijen ve hidrojen reaksiyonu sonucu ortaya sadece su buharı çıkarmaları ile biliniyor.

Öte yandan, Hyundai, Honda ve BMW gibi markalar da hidrojen yakıt hücreli otomobiller geliştiriyor. Alman teknoloji firması Bosch ise kamyonlara yönelik hidrojen yakıt hücresi çalışmaları yürütüyor. 2022-2023 yılında üretime başlamayı planlayan Bosch, yakıt hücreli güç aktarma mekanizmalarını kamyonlarda kullanmaya başlamasının ardından, aynı teknolojiyi binek otomobillere de taşıyacağını bildirdi.

Hbaertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.