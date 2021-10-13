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TIMETURK / KÜLTÜR / Kırklareli pekmezinin lezzeti pancardan geliyor

Kırklareli pekmezinin lezzeti pancardan geliyor

Kırklareli'nin Istranca Dağları'nın eteklerinde doğal kaynak suyu ile yetiştirilen şeker pancarı, geleneksel yöntemlerle saatlerce kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor.

2 Gün Önce
2021-10-13 00:31:58
Kırklareli pekmezinin lezzeti pancardan geliyor

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesi ile Poyralı köyünde şeker pancarından üretilen pekmez, Türkiye'nin çeşitli illerinde satışa sunuluyor.

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Çiftçiler tarladan topladıkları pancarları traktör römorklarına yükleyerek evlerinin bahçesine götürüyor. Bahçelerde köylü kadınlar imece usulü pancarların kabuklarını temizleyerek bol suda yıkıyor. Pekmezhanelerde bir süre kazanlarda kaynatılan pancarlar yumuşadıktan sonra tahta ezme makinesinde sıkıştırılarak posasından ayrılıyor.

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Pancarın şırası "bumba" adı verilen büyük kazanlarda kaynatıldıktan sonra 50 litrelik kazanlarda 15 saat odun ateşinde kalarak pekmez haline getiriliyor ve üç defa süzüldükten sonra şişelenerek Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor. Özellikle kış aylarında tercih edilen pekmez, zahmetli bir sürecin ardından sofradaki yerini alıyor.

"Pekmezin lezzeti pancardan geliyor"

Pekmez üreticisi Remziye Benzer, sofraları süsleyen pekmezin büyük zahmetle üretildiğini söyledi.

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Pekmezi katkı maddesiz ve doğal yöntemlerle ürettiklerini ifade eden Benzer, "Şubat veya mart aylarında pancarı ekeriz, sonra 3 kez kazar ve sularız. Ekim ayında da pancarımızı sökeriz. Eve getirdiğimiz pancarı temizler, yıkar ve kıyarız. Bumbada kaynadıktan sonra şırasını alıp kaynatırız. Zorlukları çok var." diye konuştu. Pekmezi severek yaptıkları için lezzetinin de farklı olduğunu ifade eden Benzer, kış aylarında pekmezin sağlık açısından önemli olduğu için fazlaca tüketildiğini kaydetti.

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Pekmez üretiminde en çok dumandan dolayı zorlandıklarını dile getiren Benzer, "Kaynarken, köpüğünü alır ateşe odun atarız. Başından ayrılmayız. Sevgini katarsan her şey güzel olur. Bizi en çok etkilen duman oluyor. Duman da rüzgar olduğu günlerde oluyor. Pekmezin lezzeti pancardan geliyor. Hiçbir katkı maddesi yok. Pancarın kendi verdiği şeker oranıyla pekmez olur. Biz pekmezimizi odun ateşinde yaptığımız içinde ayrı bir lezzeti oluyor. Burada ateş çok önemli. Hızlı ateşte kaynaması gerekiyor. Bu lezzet bu zorluğa değiyor. Çoluğumuz çocuğumuz torunlarımız pekmezi tüketiyor." sözlerine yer verdi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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