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100 km hızla giderken aracı geri vitese takınca ne olur?

TIMETURK / OTOMOTİV / 100 km hızla giderken aracı geri vitese takınca ne olur?

100 km hızla giderken aracı geri vitese takınca ne olur?

Arabalar ulaşımımızı kolaylaştıran en önemli araçlardandır. Kullanıcının zevkine ve kabiliyetine göre farklı çeşitlerde araçlar bulunmaktadır. Araba kullanırken pek çok farklı düşünce akla takılmamaktadır. Ama kaza veya arabaya zarar verir endişesiyle bunları yapmaktan çoğu kişi vazgeçmektedir. Araba kullanan birçok kişi” Hızla giderken geri vitese takınca ne olur?” Sorusunun cevabını merak etmekte. Peki, otomatik araçlarda 100 km hızla giderken aracı geri vitese takınca ne olur? Vitesli araçlarda 100 km hızla giderken aracı geri vitese takınca ne olur?

1 Saat Önce
2022-01-29 15:15:06
100 km hızla giderken aracı geri vitese takınca ne olur?

Araç kullanımı kişiden kişiye değişmektedir. Bazı kişiler çok dikkatli araç kullanırken bazı kişiler ise dikkatli davranmamaktadır. Bu nedenle de kazalar meydana gelmektedir. Kazaların büyük bir nedeni trafik içinde tehlikeli davranışlar sergilemekten meydana gelmektedir. Bu tehlikeli davranışlardan birisi de hızlı araç kullanırken geri vitese takmak. Peki, 100 km hızla giderken aracı geri vitese takınca ne olur? İşte merak edilen haberin detayı...

Otomatik ve vitesli araçlarda 100 km hızla giderken aracı geri vitese takınca ne olur?
Discovery channel kanalının Mythbusters isimli programında seyircilerden gelen yoğun istek üzerine 100 km hızında giden otomatik bir aracı geri vitese taktılar. Programda yapılan test sonucunda aracın vites mekanizması güvenlik için bunu engelledi ve motor kendini korumaya aldı. Aynı işlemi vitesli araçta deneyen program sunucuları aracı geri vitese takamadılar. Aracı geri vitese takmaya çalıştıkları esnada aracın motorundan sesler gelmeye başladı. .

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