Basın çalışanlarının BBC'deki grevi kazanımla sonuçlandı

BBC Türkçe İstanbul bürosu çalışanlarının 14 Ocak’ta başlattıkları grev kazanımla sonuçlandı. BBC ile TGS arasında yüzde 32 zammı içeren maddeler üzerinde anlaşmaya varıldı, grev sona erdi.

BBC'de tıkanan toplu iş sözleşmesi sürecine karşı BBC çalışanlarının 14 Ocak'ta başlattıkları grev kazanımla sonuçlandı.

BBC ile kurumun İstanbul bürosunda çalışan gazetecilerin örgütlü olduğu Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşmaya varıldı.

BBC Türkçe ve BBC İzleme Servisi'yle BBC Dünya Servisi Haber Dairesi'nin İstanbul bürosu çalışanları işverenin ücret artışı teklifinin Türkiye'deki enflasyon seviyesinin altında kaldığını belirterek 15 gün önce greve çıkmışlardı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), yaptığı açıklamada grevin başarıyla sonuçlanmasının ardından eylem pankartını indirdiklerini söyledi.

Böylece 13 yıl sonra ilk kez bir basın kuruluşunda yapılan grevde gazeteciler başarılı bir sonuca ulaştı.

TGS tarafından anlaşmaya ilişkin şu açıklama yapıldı: "14 Ocak 2022 günü üyelerimizin kararı ile çıktığımız grevi, BBC işvereni ile yapılan anlaşma sonucu yine üyelerimizin ortak kararı ile 28 Ocak Cuma akşamı kazanımlarla bitirdik.

Bir yılı kapsayan anlaşma sonucunda üyelerimiz;

- Yıllık bazda ücretlerine toplam yüzde 32 zam,

- Aileleri kapsayan özel sağlık sigortası,

- Günlük brüt 60 TL yemek desteği,

- Brüt 1200 TL gözlük yardımı kazandı."

14 Ocak'ta başlattıkları grev BBC İstanbul Bürosu önünde yaptıkları açıklamayla bitiren BBC çalışanları adına Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş konuştu.

"BBC İstanbul bürosu çalışanlarının elde ettiği bu başarı sadece bir başlangıçtır" diyen Durmuş, "Biliyoruz ki grevin sağladığı motivasyon ve moral, tüm medya sektöründe güvencesizliğe, düşük ücrete ve kötü çalışma koşullarına maruz kalan meslektaşlarımızı Sendika çatısı altında buluşmaya ve mücadeleye teşvik edecektir" ifadelerini kullandı.

Bulundukları her alandan BBC grevini destekleyen gazetecilere teşekkür eden Durmuş, "Son medya grevi 2009'daydı. BBC İstanbul bürosu grevinden önce Türkiye'de yabancı basın hiç greve gitmemişti. Bu grev on yıllardır toplu iş sözleşmesi başarısıyla sonuçlanan ilk grevdir. Bugün elde edilen kazanımlar hem yerel hem uluslararası basında çalışan tüm meslektaşlarımız, arkadaşlarımız için önemlidir, geleceğe yönelik referanstır. Mesleki dayanışma yaşatır, tekrar buluşmak üzere" dedi.

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