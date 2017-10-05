Meteoroloji: Hava sıcaklığı artacak

05.10.2017 08:59:14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı, Doğu Anadolu'nun doğusunun çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI ARTACAK



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 21

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23

Bursa: Az bulutlu 23

İzmir: Az bulutlu ve açık 26

Adana: Az bulutlu ve açık 31

Antalya: Az bulutlu ve açık 29

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 22

Trabzon: Parçalı bulutlu 21

Erzurum: Parçalı bulutlu 15

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25