Mehmet Nazif Günal kimdir?

1948'de Artvin, Arhavi'de doğdu. Henüz iki aylıkken esnaf olan babasını kaybetti. İki erkek ve iki kız kardeşiyle birlikte, onlara çalışkanlık, dürüstlük ve kendine güven değerlerini aşılayan annesi tarafından büyütüldü.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İnşaat Mühendisliği bölümünden Yüksek İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu.Aynı üniversiteden İşletme Yüksek Lisans derecesine de sahip.

14 yaşından itibaren, inşaat mühendisi olan kayınbiraderinin önderliğinde, ailesine maddi destek olmak için part-time inşaat stajyeri ve taşeron olarak çalıştı.

1976 yılında Türkiye'de Mapa Grup‘u kurdu ve Mapa Grup‘u Türkiye'nin, Orta Doğu'nun ve Afrika'nın en başarılı inşaat şirketlerinden biri haline getirdi.

Ankara Hilton ve İzmir Hilton dahil olmak üzere, bugüne kadar Türkiye genelinde bir dizi otel projesi geliştirdi. Ülke genelinde gerçekleştirdiği inşaat projeleri ile Mapa Grup, Türkiye'nin 1980'li, 1990'lı ve 2000'li yıllarda gelişen ekonomisinden kaynaklı artan talebe cevap verdi.

1996'dan itibaren, iş faaliyetlerini bankacılık, havacılık, madencilik ve yenilenebilir enerji sektörlerine genişletmiştir ve bu sektörlerde de büyük başarı gösterdi. 2004 yılından itibaren, Mapa Grup, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri, Kuzey Afrika ve Güneydoğu Avrupa'ya ağırlık vererek, inşaat faaliyetlerini devamlı olarak Türkiye sınırlarının ötesine genişletti.Bugün Mapa Grup, dünya çapında 20.000 kişiye istihdam sağlamakta ve 1,3 milyar doları aşan yıllık gelire sahip.

Mehmet Nazif Günal'ın 3 çocuğu bulunuyor.

Aktif bir sporcu olan Günal, tekne gezintisi, su kayağı ve yürüyüş yapmaktan hoşlanmakta. Kendini hayır işlerine adamış bir hayırsever olarak, her yıl ihtiyaç sahibi 150'den fazla öğrenciye, Ankara'daki Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde eğitimlerini desteklemek için burs vermekte.

Mehmet Nazif Günal Washington D.C.'deki Atlantik Konseyi Danışma Kurulu Üyesi.

Mapa Grup'un Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı...