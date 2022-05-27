Marmaray'da çocuklu Arap aileye küfür etti

İstanbul'da Marmaray'da yolculuk yapan bir adam, kendisine yer vermemekle suçladığı Arap bir aileye ağır hakaret ve küfürler etti. Cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilen gergin anlarda küçük çocukların ise korkarak ağladığı görüldü.

İstanbul'da Marmaray treninde cep telefonu ile çekilen görüntülerde bir kişinin Arap uyruklu olduğu öğrenilen çocuklu bir aileye yönelik küfürleri sosyal medyada gündem oldu.

AİLEYE SÖZLÜ SALDIRI

Twitter'da paylaşılan görüntülerde, söz konusu aileyi kendisine yer vermemekle suçlayan kişi, çevredekilerin uyarılarına aldırmadan hakaretler savurmaya devam etti. O sırada çocukların ise korkup ağladığı görüldü.

"BUNLAR ADAMIN BAŞINI BELAYA SOKAR"

Bu sırada diğer yolcuların sakinleştirmeye çalıştığı şahıs, "Şerefsizlere bak, adam 70 yaşında kalkıp yer veriyor. Akıllı olun. Ahlaksız bunlar anlasınlar. Siz de bunlara destek olun. Ene Arabi he? Terbiyesiz, şerefsizler. Bunlar hakikaten adamın başını belaya sokar." dedi.