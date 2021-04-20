Lise sınavları ne zaman yapılacak? Kısmi kapanma olarak adlandırılan yeni dönemde bazı sınıflarda yüz yüze eğitimler ertelendi. Binlerce lise öğrencisi de 2. dönem 1. sınavına hazırlanamaya başladı. Üniversite yolunda avantaj sağlamak için sınavlardan iyi bir not almak isteyen öğrenciler lise 2. dönem sınavı konuları neler, lise 12. sınıf sorular nereden çıkacak diye merak etmeye başladı. Peki lise sınavları ne zaman yapılacak? Peki ortaokul sınavları ne zaman başlayacak? 8-9-10-11. sınıf sınavları ertelenecek mi? Lise 12. sınıf sınavında hangi konulardan sorumluyuz.

Kısmi kapanma ile milyonlara öğrencinin eğitim hayatı yeniden şekillendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kısmi kapanma kararları ile bazı sınıflarda yüz yüze eğitimler iptal edilerek uzaktan eğitime çevrildi. İlkokullarda tüm sınıfları, 8. sınıflar hariç ortaokulların tüm sınıfları, 12. sınıflar hariç liselerin tüm sınıfları yeni karar ile uzaktan eğitime geçti. 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edilmesine kara verildi. Alınan yeni kararlardan sonra milyonlarca öğrenci sınavların nasıl ve ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki lise sınavları ne zaman yapılacak? Lise 2. dönem sınavı konuları neler? eki ortaokul sınavları ne zaman başlayacak? 8-9-10-11. sınıf sınavları ertelenecek mi? Lise sınavlarında hangi konulardan sorumluyuz?

Lise sınavları ne zaman yapılacak?

Sınavların ertelenmesini bekleyen binlerce lise öğrencisi sosyal medya platformlarından seslerini duyurmaya çalışıyor. Sınavların yüz yüze yapılacağı için endişeli olan binlerce öğrenci ve veli Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a seslerini duyurmak için Twittter'dan binlerce mesaj attı. Yüz yüze sınavların erteleneceğine dair umutlarını yitiren öğrenciler sınavlara hazırlanmak için kolları sıvadı. Ortaokul öğrencileri iyi bir liseye yerleşmek için, lise öğrencileri de iyi bir üniversiteye yerleşmek için sınavlardan iyi bir puan alarak avantaj sağlamak istiyor. Peki 2. dönem 1. lise sınavlı ne zaman yapılacak? İşte 2. dönem lise sınav tarihi; Liselerde 2. dönem 1. sınavlar 3 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacak.

Lise 2. dönem sınavı konuları neler?

Lise sınavlarına şimdiden hazırlanmak için kolları sıvayan binlerce öğrenci lise sınavları hangi konulardan sorumluyuz sorularını sormaya başladı. İşte Lise 2. dönem 1. sınavı konuları; Liselerde ikinci döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde hazırlanacak.

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Artan koronavirüs vakalarından sonra kısmi kapanma kararı ile bazı sınıflarda yeniden uzaktan eğitime geçildi. Alınan kararlar doğrultusunda bursluluk sınavları da ertelendi. 1 milyona yakın öğrencinin bursluluk sınavına gireceği tahmin ediliyor. Sınav için gün sayan öğrenciler ve veliler de Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak sorusunu sormaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada "1 milyon civarında öğrencimizin 25 Nisan'daki bursluluk sınavını erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Çünkü salgının durumuna bakmamız lazım." dedi. Bakan Selçuk'un da açıklamasında belirttiği gibi bursluluk sınavının ertelendiği tarih henüz açıklanmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.